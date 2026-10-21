JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg NBA tiketa
NAŠA redakcija vam je spremila dva zanimljiva predloga koji se igraju u noći između srede i četvrtka.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
NBA
01.10 Orlando Medžik - Atlanta Hoksi ukupno poena -239.5 (1.65)
01.10 Vašington vizardsi - Milvoki baksi ukupno poena -239.5 (3.14)
Ukupna kvota: 3.14
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