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JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg NBA tiketa

Немања Пејчић

21. 10. 2026. u 11:25

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NAŠA redakcija vam je spremila dva zanimljiva predloga koji se igraju u noći između srede i četvrtka.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег НБА тикета

FOTO: Tanjug/AP Photo/John Raoux

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

NBA

01.10 Orlando Medžik - Atlanta Hoksi ukupno poena -239.5 (1.65)

01.10 Vašington vizardsi - Milvoki baksi ukupno poena -239.5 (3.14)

Ukupna kvota: 3.14

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