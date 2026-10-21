TIP ostali sportovi

PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope

Немања Пејчић

21. 10. 2026. u 11:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAŠA redakcija vam je spremila dva zanimljiva predloga za danas.

ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЛЕДЕНИХ ДВОРАНА: Тип прогнозира мечеве широм Европе

Foto: Pasi Suokko / imago sportfotodienst / Profimedia

Hokej

16.00 Aktobe - Kulager ukupno golova -6.5 (1.70)

17.30 Roki - IPK ukupno golova +5.5 (1.80)

Kvota: 3.06

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!

MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!