PREMA izveštajima, iranski lovci F-14 i F-5 patroliraju u blizini granice sa Irakom, kao i u područjima blizu Kuvajta, usled pojačanih regionalnih tenzija i navoda o pojačanim vazdušnim aktivnostima SAD i Izraela.

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Ove aktivnosti se odvijaju u trenutku kada se iranske snage suočavaju sa mogućnošću daljeg sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, nakon vojnih operacija izvedenih 28. februara 2026. godine, usmerenih protiv iranskih ciljeva. Američki sekretar za odbranu Pit Hegset posetio je 19. oktobra Izrael i sastao se sa premijerom Benjaminom Netanjahuom, a razgovori su, prema navodima, bili usmereni na tekuće ratne operacije protiv Irana.



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Prema izveštajima, slični letovi su se odvijali tokom nekoliko uzastopnih dana. F-35 je jedini tip lovca pete generacije koji je operativan na Bliskom istoku; međutim, zbog kašnjenja u unapređenju ovih letelica na standard „Blok 4” (Block 4), njihova upotrebljivost u borbama visokog intenziteta ostaje ograničena, budući da im nedostaju mogućnosti za izvođenje raketnih napada na ciljeve na zemlji. S druge strane, iranska lovačka flota smatra se zastarelom – lovci F-14 i F-5 nabavljeni su još tokom sedamdesetih godina prošlog veka, dok noviji avioni MiG-29, nabavljeni krajem osamdesetih, nisu modernizovani na standard „generacije 4+”.



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Očekuje se da će Iran tokom naredne godine značajno unaprediti sposobnosti svoje lovačke avijacije isporukom prvih ruskih aviona dugog dometa „generacije 4+” — modela Su-35 i Su-30SM, pri čemu su avioni Su-35 posebno dobro prilagođeni za ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru. Prema izveštajima s početka jula, fabrika aviona u Komsomoljsku na Amuru, gde se proizvodi Su-35, završila je izradu 20 letelica ovog tipa za iransko ratno vazduhoplovstvo, a očekuje se proizvodnja još 28 lovaca kako bi se ispunile postojeće porudžbine. Takođe, postoje brojne indicije da je Iran jedna od tri strane zemlje koje su naručile ruski lovac pete generacije — Su-57. Za sada ostaje neizvesno kada će početi isporuka ovih savremenih ruskih borbenih aviona, a do tada će se odbrana Irana prvenstveno oslanjati na balističke rakete, bespilotne letelice i napredne utvrđene položaje.

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