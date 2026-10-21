Svet

VAZDUŠNI RAT VISI U VAZDUHU: Iran šalje legendarne "Tomkete" na granice, Izrael sa F-35 sprema udar iznad Iraka!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 10. 2026. u 19:35

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PREMA izveštajima, iranski lovci F-14 i F-5 patroliraju u blizini granice sa Irakom, kao i u područjima blizu Kuvajta, usled pojačanih regionalnih tenzija i navoda o pojačanim vazdušnim aktivnostima SAD i Izraela.

ВАЗДУШНИ РАТ ВИСИ У ВАЗДУХУ: Иран шаље легендарне Томкете на границе, Израел са Ф-35 спрема удар изнад Ирака!

Foto: Vikipedija CC4.0/Shahram Sharifi

Ove aktivnosti se odvijaju u trenutku kada se iranske snage suočavaju sa mogućnošću daljeg sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, nakon vojnih operacija izvedenih 28. februara 2026. godine, usmerenih protiv iranskih ciljeva. Američki sekretar za odbranu Pit Hegset posetio je 19. oktobra Izrael i sastao se sa premijerom Benjaminom Netanjahuom, a razgovori su, prema navodima, bili usmereni na tekuće ratne operacije protiv Irana.

Angažovanje iranskih lovaca u patrolama usledilo je nakon što je 19. oktobra zabeleženo da je oko deset izraelskih lovaca pete generacije F-35 u više navrata letelo kroz vazdušni prostor Sirije i Iraka, izvodeći pritom simulirane napade.

Foto: printskrin militarywatchmagazine.com

Prema izveštajima, slični letovi su se odvijali tokom nekoliko uzastopnih dana. F-35 je jedini tip lovca pete generacije koji je operativan na Bliskom istoku; međutim, zbog kašnjenja u unapređenju ovih letelica na standard „Blok 4” (Block 4), njihova upotrebljivost u borbama visokog intenziteta ostaje ograničena, budući da im nedostaju mogućnosti za izvođenje raketnih napada na ciljeve na zemlji. S druge strane, iranska lovačka flota smatra se zastarelom – lovci F-14 i F-5 nabavljeni su još tokom sedamdesetih godina prošlog veka, dok noviji avioni MiG-29, nabavljeni krajem osamdesetih, nisu modernizovani na standard „generacije 4+”.

Sredinom oktobra, iransko ratno vazduhoplovstvo angažovalo je svoje lovce F-14 i F-5 u okviru velikih vojnih vežbi, koje su uključivale lansiranje više balističkih raketa, kao i upotrebu jednokratnih borbenih dronova. Iako avioni F-4 i F-5 i dalje čine okosnicu iranske flote, manji broj aviona F-14 posebno je cenjen zbog sposobnosti presretanja krstarećih raketa na velikim udaljenostima; inače, F-14 je bio prvi tip lovca na svetu koji je posedovao takvu mogućnost. Iako su sistemi osmišljeni za presretanje supersoničnih krstarećih raketa sa složenim putanjama, američke krstareće rakete „Tomahavk” (Tomahawk), koje lete podzvučnim brzinama, predstavljaju relativno lake mete. Iako su avioni F-14, F-4 i F-5 zastareli za vazdušne borbe, oni i dalje imaju različite namene; tako su avioni F-4 i F-5 iznenadili analitičare kada su uspešno izveli prodor u dobro branjeni vazdušni prostor, u okviru operacija odgovora na napade koje su predvodile SAD.

Foto: Vikipedija//GNU Free Documentation License/Khashayar Talebzadeh


Očekuje se da će Iran tokom naredne godine značajno unaprediti sposobnosti svoje lovačke avijacije isporukom prvih ruskih aviona dugog dometa „generacije 4+” — modela Su-35 i Su-30SM, pri čemu su avioni Su-35 posebno dobro prilagođeni za ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru. Prema izveštajima s početka jula, fabrika aviona u Komsomoljsku na Amuru, gde se proizvodi Su-35, završila je izradu 20 letelica ovog tipa za iransko ratno vazduhoplovstvo, a očekuje se proizvodnja još 28 lovaca kako bi se ispunile postojeće porudžbine. Takođe, postoje brojne indicije da je Iran jedna od tri strane zemlje koje su naručile ruski lovac pete generacije — Su-57. Za sada ostaje neizvesno kada će početi isporuka ovih savremenih ruskih borbenih aviona, a do tada će se odbrana Irana prvenstveno oslanjati na balističke rakete, bespilotne letelice i napredne utvrđene položaje.

militarywatchmagazine.com

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