Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

20. 10. 2026. u 07:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP/Andrew Medichini

Utorak

18.45 Sabah Baku - Borusija Dortmund 2 (1.30)

21.00 Liverpul - Viljareal |1+&2+ (1.31)
21.00 Roma - Slovan Bratislava 1&2+ (1.20)

Ukupna kvota: 2.04

Verujemo u najveće favorite dana iz Lige šampiona, Dortmund i Romu, a uz to dodajemo golove na meču Viljareala i Liverpula koji su napadački nastrojeni timovi, posebno domaćin koji su prošle nedelje protiv LASK-a čak šest puta tresli mrežu.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%! Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: Volodimir je najveća prepreka miru

"ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%!" Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: "Volodimir je najveća prepreka miru"