LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je da je NATO i albanski lobista Ginter Felinger rekao da hoće duel sa njim, ali da neće da dođe u Beograd, već da duel bude u onlajn formi i ukazao da Felinger, koji je podržao studentsku listu, smatra da treba srušiti spomenik Milici Rakić u Tašmajdanskom parku.