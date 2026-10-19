OPREZ!! KVOTA JE U PADU - I TO S RAZLOGOM: Golovi su redovna pojava u susretima ovih rivala
Al Džahra i Kazma sastaju se u petom kolu kuvajtske Premijer lige, a kladioci imaju dobre razloge da veruju u efikasnu utakmicu
Dosadašnji međusobni susreti dodatno ukazuju da bi mreža mogla često da se trese.
Domaćin je posle četiri kola osmi na tabeli sa četiri boda i gol-razlikom 5:6. Rezultati su mu promenljivi, ali utakmice uglavnom donose golove. Al Džahra je savladala Al Arabi sa 2:1, dok je od Al Šababa izgubila u neizvesnom meču sa 2:3.
Ekipa uspeva da pronađe put do protivničke mreže, ali joj odbrana predstavlja problem. Primljenih šest golova na četiri utakmice i nedostatak mečeva bez primljenog pogotka ukazuju na to da bi rival mogao da iskoristi slabosti domaćina.
Kazma je bolje započela sezonu i još ne zna za poraz. Sa osam bodova i gol-razlikom 7:4 nalazi se na petom mestu, a posebno ohrabruje njena efikasnost u gostima.
U pobedama nad Al Tadamunom (3:1) i Al Šababom (3:2) Kazma je postigla po tri gola, potvrdivši da ima snažan napad i da ume da stvori veliki broj prilika. Njen ofanzivni pristup obećava dinamičnu utakmicu, ali istovremeno ostavlja prostor i protivniku.
Posebno je zanimljiv podatak da je na svih pet poslednjih međusobnih utakmica ovih timova postignuto više od dva i po gola. Uz napadačku formu Kazme i odbrambene slabosti Al Džahre, postoji dobra osnova za očekivanje još jednog efikasnog susreta.
NAŠ TIP: 3+ (⬇kvota 1,68⬇)
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