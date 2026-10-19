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Kec visi u vazduhu, ali je sigurnije igrati na golove

О.М.

19. 10. 2026. u 12:31

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Torpedo Žodino je u padu forme, ali duel sa poslednjeplasiranim Naftanom predstavlja priliku da prekine loš niz.

Кец виси у ваздуху, али је сигурније играти на голове

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je izgubio četiri od poslednjih pet prvenstvenih utakmica, a u prethodnom kolu poražen je od lidera Vitebska sa 2:0. Sa 30 bodova i gol-razlikom 29:31 posle 24 kola, zauzima deveto mesto i moraće da pokaže više u napadu kako bi se vratio pobedama.

Naftan ima samo 17 bodova i ubedljivo najslabiju odbranu u ligi, sa 55 primljenih golova.

Ipak, rezultati iz prethodna tri kola pokazuju da gosti nisu bez šansi. Savladali su Belšinu sa 4:1, zatim Slaviju iz Mozira u gostima sa 1:0, a protiv BATE Borisova odigrali su 2:2. Sedam golova u tri meča svedoči o znatno boljem napadačkom učinku nego ranije.

Torpedo ima prednost domaćeg terena i jasan motiv da zaustavi seriju poraza, dok Naftan u Žodino stiže ohrabren dobrim rezultatima. Slabosti u odbrani gostiju mogle bi da budu presudne, ali i domaćin mora da popravi igru ako želi da opravda ulogu favorita.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,88)

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