LEGENDE UPOZORAVAJU TOTENHEM: Poraz od Lampardove družine ih vodi u borbu za opstanak

Totenhem u ponedeljak gostuje Koventriju u utakmici u kojoj mora da opravda ulogu favorita.

FOTO: Tanjug/ Andrew Matthews/PA via AP

Ekipa Roberta de Zerbija zauzima 19. mesto u Premijer ligi i nema pobedu u poslednjih šest kola, uprkos tome što je tokom leta potrošila više od 300 miliona funti na pojačanja.

Alan Širer upozorava da bi novi neuspeh mogao da uvuče londonski klub u veliku borbu za opstanak. Totenhem je prethodne dve sezone završavao na 17. mestu, a prošle je mesto u eliti sačuvao tek u poslednjem kolu.

Ipak, mora se priznati da je igra protiv Mančester junajteda pokazala određeni napredak: Totenhem je stvarao prilike i delovao organizovanije, ali nije bio dovoljno efikasan. Posle trening-kampa u Marbelji, gosti će pokušati da konačno pretvore bolju igru u pobedu.

Kris Saton takođe očekuje trijumf Totenhema i prognozira tesnu pobedu "pevaca" i rezultat 2:1, ali upozorava na opasnost koju Koventri predstavlja iz kontranapada. Našalio se da bi u slučaju poraza ili remija De Zerbijeva četa morala da se vrati u Marbelju na dodatne pripreme.

Kvalitet je na strani Totenhema. Brzina domaćih napadača mogla bi da stvori ozbiljne probleme odbrani favorita. Koventri ima oružje kojim može da ugrozi goste, ali londonski klub moraće da bude znatno konkretniji u završnici ako želi da osvoji tri boda i izbegne dalji pad na tabeli.

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