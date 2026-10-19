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PREDLOG IZ KOMŠILUKA: Domaćin ima jasnu prednost, a gosti sve veće probleme

Olja Mrkić

19. 10. 2026. u 12:42

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Univerzitatea Kluž dočekuje Arđeš sa jasnim ciljem da se vrati pobedama i učvrsti mesto u gornjem delu tabele rumunskog prvenstva.

ПРЕДЛОГ ИЗ КОМШИЛУКА: Домаћин има јасну предност, а гости све веће проблеме

FOTO: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je posle 11 odigranih kola peti sa 18 bodova i gol-razlikom 20:18, a borba za plasman u plej-of ostaje izuzetno važna. Poraz od Rapida iz Bukurešta rezultatom 3:4 u prethodnom kolu prekinuo je dobar niz, ali je Univerzitatea pre toga ostvarila tri pobede, među kojima se izdvajaju trijumfi nad CFR Klužom u gostima (3:1) i Ocelulom (3:0).

Napadački potencijal jedan je od najvećih aduta domaćeg tima. Pred svojim navijačima Univerzitatea ume da nametne visok ritam i ozbiljno pritisne protivničku odbranu, pa će i ovoga puta pokušati da od početka preuzme inicijativu.

Arđeš, s druge strane, prolazi kroz težak period. Gosti su na 14. mestu sa 11 bodova i gol-razlikom 6:11, a u poslednja tri prvenstvena kola nisu uspeli da zabeleže pobedu. Izgubili su od CFR Kluža (0:1) i Rapida iz Bukurešta (1:3), dok su protiv Botošanija odigrali nerešeno 1:1.

Najveći problem gostujuće ekipe predstavlja neefikasan napad. Sa prosekom od svega pola postignutog gola po utakmici, Arđeš teško dolazi do rezultata, naročito kada igra u gostima. Protiv rivala koji ima znatno veći napadački potencijal, taj nedostatak mogao bi da bude presudan.

Trenutna forma i kvalitet ofanzive jasno idu u prilog Univerzitatei. Posle poraza u prethodnom kolu, domaćin ima dobru priliku da osvoji tri boda i nastavi borbu za mesto u plej-ofu, dok će Arđeš morati da pronađe način da prevaziđe napadačke probleme ako želi da izbegne novi neuspeh.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,74)

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