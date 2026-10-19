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Predlog sa Afroditinog ostrva: Domaćin juri nastavak serije protiv rivala koji se muči na gostovanjima

О.М.

19. 10. 2026. u 12:24

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Pafos dočekuje APOEL Nikoziju posle ubedljive pobede u gostima nad Anortozisom (3:1), sa namerom da nastavi dobar niz u prvenstvu Kipra.

Предлог са Афродитиног острва: Домаћин јури наставак серије против ривала који се мучи на гостовањима

LUKA KOLANOVIC / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je peti na tabeli sa deset bodova iz pet utakmica i gol-razlikom 7:3, dok gosti zauzimaju osmo mesto sa sedam bodova.

Iako je nedavno poražen od Atalante (3:1) u evropskom takmičenju, Pafos pred svojim navijačima obično igra organizovano, sa disciplinovanom odbranom. Pobeda nad Anortozisom dodatno je podigla samopouzdanje ekipe, koja je pokazala da može da bude veoma opasna u napadu.

APOEL ima znatno više oscilacija u igri, a najveći problem predstavljaju gostovanja. Ove sezone još nije slavio na tuđem terenu: izgubio je od AEK-a iz Larnake (3:1) i Anortozisa (2:1), dok je sa Apolonom odigrao 2:2. Odbrana redovno prima golove, što bi domaćin mogao da iskoristi.

I međusobni susreti idu u prilog Pafosu, koji u poslednja četiri duela sa APOEL-om ima tri pobede i remi. Posebno je ubedljiv na svom terenu, gde je u prethodna dva susreta slavio identičnim rezultatom 2:0.

Pafos zbog forme, domaćeg terena i povoljne tradicije ima razloga da se nada novom trijumfu. APOEL će morati da popravi igru u odbrani ako želi da izbegne još jedan neuspeh na gostovanju.

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