ZICER U AUSTRIJI! Liverpul kreće silovito od prvog minuta
Liverpul je izraziti favorit na gostovanju u Lincu protiv ekipe LASK-a u okviru 2. kola Lige šampiona.
Iako su oba tima imala lošu uvertiru u domaćim šampionatima proteklog vikenda, kvalitet je apsolutno na strani engleskog velikana, što se jasno vidi i po ponuđenim kvotama.
Austrijski predstavnik se nalazi u ozbiljnoj krizi rezultata. Spojili su četiri zvanična meča bez pobede u svim takmičenjima, a za vikend su poraženi od Rapida iz Beča sa 2:0. U prvom kolu Lige šampiona izgubili su na gostovanju AEK-u u Atini (1:0), pa su trenutno bez bodova.
Dodatni problem za trenera Ditmara Kubauera su povrede ključnih igrača poput Mozesa Usora i Džordža Bela. Odbrana LASK-a je primila čak sedam golova na poslednja tri meča, što ne obećava dobar provod protiv ofanzive Engleza.
Izabranici Andonija Iraole dolaze u Austriju nakon teškog šamara u Premijer ligi, gde ih je Mančester Siti savladao sa ubedljivih 3:0. Ipak, Redsi su elitno takmičenje otvorili odlično, pobedom nad Atletiko Madridom na Enfildu (2:1).
Liverpul ima problema sa povredama – van stroja su Isak, Gakpo i Soboslai – pa će napad ponovo predvoditi mladi Luis Kumas, uz podršku Florijana Virca i Bredlija Barkole. Rajan Gravenberh, koji je pocrveneo protiv Sitija, ima pravo nastupa u Evropi i biće motor na sredini terena.
Ova dva tima su odmerila snage u grupnoj fazi Lige Evrope u sezoni 2023/24, kada je Liverpul slavio u oba meča ukupnim rezultatom 7:1 (3:1 u Lincu i 4:0 na Enfildu). Po našem mišljenju ista nas priča očekuje i večeras u Austriji.
NAŠ TIP: 2-2 (2.05)
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