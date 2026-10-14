Tip fudbal

ZICER U AUSTRIJI! Liverpul kreće silovito od prvog minuta

М.П.

14. 10. 2026. u 08:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Liverpul je izraziti favorit na gostovanju u Lincu protiv ekipe LASK-a u okviru 2. kola Lige šampiona.

ЗИЦЕР У АУСТРИЈИ! Ливерпул креће силовито од првог минута

Photo: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako su oba tima imala lošu uvertiru u domaćim šampionatima proteklog vikenda, kvalitet je apsolutno na strani engleskog velikana, što se jasno vidi i po ponuđenim kvotama. 

Austrijski predstavnik se nalazi u ozbiljnoj krizi rezultata. Spojili su četiri zvanična meča bez pobede u svim takmičenjima, a za vikend su poraženi od Rapida iz Beča sa 2:0. U prvom kolu Lige šampiona izgubili su na gostovanju AEK-u u Atini (1:0), pa su trenutno bez bodova.

Dodatni problem za trenera Ditmara Kubauera su povrede ključnih igrača poput Mozesa Usora i Džordža Bela. Odbrana LASK-a je primila čak sedam golova na poslednja tri meča, što ne obećava dobar provod protiv ofanzive Engleza.

Izabranici Andonija Iraole dolaze u Austriju nakon teškog šamara u Premijer ligi, gde ih je Mančester Siti savladao sa ubedljivih 3:0. Ipak, Redsi su elitno takmičenje otvorili odlično, pobedom nad Atletiko Madridom na Enfildu (2:1).

Liverpul ima problema sa povredama – van stroja su Isak, Gakpo i Soboslai – pa će napad ponovo predvoditi mladi Luis Kumas, uz podršku Florijana Virca i Bredlija Barkole. Rajan Gravenberh, koji je pocrveneo protiv Sitija, ima pravo nastupa u Evropi i biće motor na sredini terena. 

Ova dva tima su odmerila snage u grupnoj fazi Lige Evrope u sezoni 2023/24, kada je Liverpul slavio u oba meča ukupnim rezultatom 7:1 (3:1 u Lincu i 4:0 na Enfildu). Po našem mišljenju ista nas priča očekuje i večeras u Austriji.

NAŠ TIP: 2-2 (2.05)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI INTERVJU SMENJENOG GENERALA SIRSKOG: Rusi izgubili napadačku moć, ali ne zavaravajte se - rat stiže u Evropu

PRVI INTERVJU SMENjENOG GENERALA SIRSKOG: "Rusi izgubili napadačku moć, ali ne zavaravajte se - rat stiže u Evropu"