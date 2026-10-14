poluvreme-kraj tiket: Ovo su današnji predlozi za prolaz iz prelaza
POLUVREME-KRAJ je igra koja može da donese lepu zaradu, čak i ako ne "ludujete" sa tipovanjem 1-2 ili 2-1.
Svu surovost ovog našeg lkadiioničarskog zanata mogli smo da osetimo na svojoj koži juče kada smo na tiketu prelaza pogodili kvotu 5,30 na X-X, a na kraju pali kvotu 1,40 na Bajern koji smo gađli 2-2.
Na linku OVDE možete da vidite kako smo zahvaljujući kešautu ipak mogli da izvučemo deo zarade, a za danas smo vam pripremili dva para, jedan matine iz Japana i nemačku treću ligu.
Prelazi za sredu
12.00 Nagoja Grampus - Fagiano Okajama X-2 (6,00)
19.00 Vehen Vizbaden - Alemanija Ahen 2-2 (4,35)
Ukupna kvota: 26,10
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