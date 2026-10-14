Fudbal

Hitno se oglasili iz Humske! Partizan ima novog trenera

М.П.

14. 10. 2026. u 12:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TURBULENTNO je na crno-beloj strani Beograda.

Хитно се огласили из Хумске! Партизан има новог тренера

Foto Nikola Skenderija

Neočekivane promene u Ženskom fudbalskom klubu Partizan. Čelnici ove sekcije crno-belih prekinuli su saradnju sa Zoranom Simeunovićem, a na njegovo mesto doveli su doskorašnjeg trenera Milutinca, Željka Nađa.

Mnogi su mislili da su slabiji rezultati razlog za promenu, ali se sportska direktorka i kapitenka Partizana, Tijana Janković, oglasila i otkrila detalje ove iznenađujuće odluke.

- Sa trenerom smo se razišli na korektan način, zbog razlika organizacione i konceptualne prirode, a ne rezultatske - rekla je ona za Sportski žurnal, pa se osvrnula na novog trenera:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PartizanWFC (@partizanwfc)

- Nađ je nekadašnji fudbaler, sa dugogodišnjim iskustvom u trenerskom radu sa mlađim kategorijama i ženskim ekipama. Poseduje UEFA A licencu, a tokom karijere bio je i u omladinskoj školi Partizana, Teleoptiku, Kuvajtu i Kazahstanu, kao i ŽFK Milutincu.

Ambicije kluba su jasne - povratak u društvo najboljih.

- Sve ostaje isto, i dalje je cilj da se ekspresno vratimo u Super ligu. Pri vrhu smo tabele i očekujemo da će ekipa igrati sve bolje - zaključila je Tijana Janković.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPAVA SA 10 MUŠKARACA I DOBIJE EMISIJU: Lea Kiš isprozivala koleginicu - To je sramotno za našu profesiju

"SPAVA SA 10 MUŠKARACA I DOBIJE EMISIJU": Lea Kiš isprozivala koleginicu - "To je sramotno za našu profesiju"