Politika

VUČIĆ NAJAVIO SKUP U ŠAPCU! Tačno u 18 časova: Imamo program za razvoj cele Srbije

Новости онлајн

14. 10. 2026. u 14:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić najavio je veliki skup u Šapcu

ВУЧИЋ НАЈАВИО СКУП У ШАПЦУ! Тачно у 18 часова: Имамо програм за развој целе Србије

Instagram printskrin

Najava je objavljena putem zvaničnog Instagram naloga:

"Vidimo se danas u Šapcu u 18 časova. Imamo program za razvoj cele Srbije. Obećavam i dobro druženje", poručio je Vučić.

Prethodno, Vučić je u Zaječaru najavio program od 6 tačaka za razvoj istoka Srbije, o čemu možete čitati u odvojenoj vesti.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP NAJAVIO SVOJE PLANOVE ZA GRENLAND: Na našem novom i predivnom ostrvu...

TRAMP NAJAVIO SVOJE PLANOVE ZA GRENLAND: "Na našem novom i predivnom ostrvu..."