VUČIĆ NAJAVIO SKUP U ŠAPCU! Tačno u 18 časova: Imamo program za razvoj cele Srbije

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić najavio je veliki skup u Šapcu

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Najava je objavljena putem zvaničnog Instagram naloga:

"Vidimo se danas u Šapcu u 18 časova. Imamo program za razvoj cele Srbije. Obećavam i dobro druženje", poručio je Vučić.

Prethodno, Vučić je u Zaječaru najavio program od 6 tačaka za razvoj istoka Srbije, o čemu možete čitati u odvojenoj vesti.

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