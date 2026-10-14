Već nadmašio DŽerarda, Azara i Totija: Debitovao je sa 16 godina, a u 19. ruši rekorde Lige šampiona

Već ima više asistencija u Ligi šampiona od Džerarda, Azara i Totija

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Lamin Jamal je u pobedi Barselone nad Galatasarajem rezultatom 4:1 u utorak uveče upisao dve asistencije, čime je nadmašio neke od najvećih fudbalskih imena po broju uspešnih dodavanja za golove u Ligi šampiona.

Španski reprezentativac ima tek 19 godina, a već je oborio nekoliko rekorda i ostavio iza sebe brojne legende evropskog fudbala.

Nalazi se u najužem izboru za osvajanje Zlatne lopte za 2026. godinu, a već je istakao kandidaturu i za naredno izdanje.

Druga asistencija protiv Galatasaraja bila mu je ukupno 13. u elitnom takmičenju, čime se izjednačio sa Filipom Lamom, Dekom i Andrijem Ševčenkom.

Jamalu je bilo potrebno samo šest utakmica u Ligi šampiona da zabeleži prvu asistenciju, u decembru 2023. godine, kada je imao svega 16 godina. Od tada je prestigao niz proslavljenih fudbalera:

Stiven Džerard je sa Liverpulom osvojio Ligu šampiona posle čuvenog finala 2005. godine, a ukupno je odigrao 73 utakmice u tom takmičenju i zabeležio 12 asistencija.

Identičan učinak ima David Silva, jedan od tehnički najdarovitijih plejmejkera koji su igrali u Premijer ligi. Dve asistencije ostvario je u dresu Valensije, a većinu preostalih kao fudbaler Mančester sitija.

Pol Skols, dugogodišnji vezista Mančester junajteda, takođe je zaustavljen na 12 asistencija u Ligi šampiona. Iako je bio izuzetan organizator igre, u evropskom takmičenju postigao je dvostruko više golova nego što ih je namestio.

Brazilac Ronaldo, poznat pre svega po golgeterskim sposobnostima, nije stigao ni do dvocifrenog broja asistencija. Isti broj kao Džerard ima Eden Azar, koji je najveći deo svojih 12 asistencija zabeležio u Čelsiju, dok je po dve dodao igrajući za Lil i Real Madrid.

Tijago Alkantara osvojio je Ligu šampiona sa Barselonom i Bajernom, a potom je sa Liverpulom izgubio finale. Takmičenje je završio sa 12 asistencija, koliko imaju i Frančesko Toti, David Silva i još nekoliko poznatih fudbalera.

Među onima koje je Jamal nadmašio nalaze se i Šabi Alonso, koji nije stigao ni do deset asistencija, kao i Rivaldo koji je upisao 11 asistencija na 73 nastupa u Ligi šampiona. Denis Bergkamp, uprkos više od 90 asistencija u Premijer ligi, u evropskom elitnom takmičenju nije bio ni približno toliko uspešan.

Na spisku je i David Vilja, koji je u Ligi šampiona ostao ispod deset asistencija uprkos tome što je deo karijere proveo igrajući uz Lionela Mesija u Barseloni. Reprezentativac obale Slonovače Jaja Ture, koji je osvojio trofej sa Barselonom i kasnije pomogao Mančester sitiju da se ustali u evropskoj eliti, odigrao je 70 utakmica u takmičenju, ali je u proseku beležio jednu asistenciju na svakih deset mečeva.