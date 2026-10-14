KKIJEVSKI režim slepi, gubi se i paniči bez američkih obaveštajnih podataka, ali je čudno očekivati bilo šta drugo kada se bahato ponašaš prema sponzorima, rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- 'Zelena vaš' je ogorčena nedostatkom obaveštajnih podataka od Amerikanaca. Bez njih, ona slepi, gubi se i paniči. A šta je očekivala? Kada se bahato ponašate prema sponzorima, oni se ljut - istakao je Medvedev na društvenim mrežama.

Kako je objasnio političar, američki lider Donald Tramp nije bivši nemački kancelar Olaf Šolc, on ne želi da bude predmet ismevanja i ne voli kada ga napadaju krvopije.

Prethodno je Zelenski, komentarišući posledice ruskih udara na Kijev, izjavio da Ukrajina nije dobila obaveštajne podatke o lansiranju balističkih raketa. Kasnije je su mediji objavio da je američka strana to objasnila nepovoljnim vremenskim uslovima.

(Sputnjik)

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