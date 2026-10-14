Svet

"'ZELENA VAŠ' JE OGORČENA..." Medvedev nije štedeo reči: Bez Amerikanaca se gube, slepe i paniče

В.Н.

14. 10. 2026. u 14:42

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KKIJEVSKI režim slepi, gubi se i paniči bez američkih obaveštajnih podataka, ali je čudno očekivati bilo šta drugo kada se bahato ponašaš prema sponzorima, rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

ЗЕЛЕНА ВАШ ЈЕ ОГОРЧЕНА... Медведев није штедео речи: Без Американаца се губе, слепе и паниче

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- 'Zelena vaš' je ogorčena nedostatkom obaveštajnih podataka od Amerikanaca. Bez njih, ona slepi, gubi se i paniči. A šta je očekivala? Kada se bahato ponašate prema sponzorima, oni se ljut - istakao je Medvedev na društvenim mrežama.

Kako je objasnio političar, američki lider Donald Tramp nije bivši nemački kancelar Olaf Šolc, on ne želi da bude predmet ismevanja i ne voli kada ga napadaju krvopije.

Prethodno je Zelenski, komentarišući posledice ruskih udara na Kijev, izjavio da Ukrajina nije dobila obaveštajne podatke o lansiranju balističkih raketa. Kasnije je su mediji objavio da je američka strana to objasnila nepovoljnim vremenskim uslovima.

(Sputnjik)

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