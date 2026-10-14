KURTI PODRŽAVA "STUDENSTKU LISTU" I RADI U NJIHOVU KORIST! Isplivao još jedan dokaz (FOTO)

DOKAZI da je Aljbin Kurti, lider lažne države Kosovo, direktno umešan u izborni proces u Srbiji putem podrške tzv. studenstkoj listi svakog dana dospevaju u javnost.

Foto: Printskrin/Jutjub/Albanian Tv4

- U Knjaževcu je ista osoba predložena u isto vreme za člana opštinske izborne komisije ispred liste “ALBANSKA KOALICIJA” i za člana biračkog odbora ispred “STUDENTSKE LISTE”. Radi se o Zorici Ranđelović, članu Demokratske stranke! U nastavku pogledajte video sa dokazima, gde nećete čuti “Ruzmarin”. Muzika je ovaj put prilagođena paklu koji gledate - navodi se u opisu objave u kojoj je objavljena fotografija dokumenta kao dokaz.

PAKAO U KNJAŽEVCU!!! U Knjaževcu je ista osoba predložena u isto vreme za člana opštinske izborne komisije ispred liste “ALBANSKA KOALICIJA” i za člana biračkog odbora ispred “STUDENTSKE LISTE”. Radi se o Zorici Randjelović, članu Demokratske stranke! U nastavku pogledajte video sa dokazima, gde nećete čuti “Ruzmarin”. Muzika je ovaj put prilagodjena paklu koji gledate 🤬 — Lepotica ili Zver (@IliZver95346) October 13, 2026

Navedeno još jednom upućuje na da je Kurti podržao Studentsku listu i da direktno radi u njihovu korist, a da je iza svega toga Pajtić i stara garnitura DS!

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