KURTI PODRŽAVA "STUDENSTKU LISTU" I RADI U NJIHOVU KORIST! Isplivao još jedan dokaz (FOTO)
DOKAZI da je Aljbin Kurti, lider lažne države Kosovo, direktno umešan u izborni proces u Srbiji putem podrške tzv. studenstkoj listi svakog dana dospevaju u javnost.
- U Knjaževcu je ista osoba predložena u isto vreme za člana opštinske izborne komisije ispred liste “ALBANSKA KOALICIJA” i za člana biračkog odbora ispred “STUDENTSKE LISTE”. Radi se o Zorici Ranđelović, članu Demokratske stranke! U nastavku pogledajte video sa dokazima, gde nećete čuti “Ruzmarin”. Muzika je ovaj put prilagođena paklu koji gledate - navodi se u opisu objave u kojoj je objavljena fotografija dokumenta kao dokaz.
Navedeno još jednom upućuje na da je Kurti podržao Studentsku listu i da direktno radi u njihovu korist, a da je iza svega toga Pajtić i stara garnitura DS!
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