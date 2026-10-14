"On je samo polovina originala": Italijanska legenda žestoko udarila po Ronaldu

Nekada je važio za jednog od najboljih napadača planete, a danas je žestoko raspalio po Kristijanu Ronaldu.

Credit: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Antonio Kasano, ubitačni italijanski golgeter podigao je izjavom veliku prašinu govoreći o današnjim napadačima.

On je govorio za italijanske medije, dotakao se Frančeska Totija, kao i razloga za dolazak u Romu, a tu priliku iskoristio je da potkači Kristijana Ronalda.

- Bio je jedan od mojih najvećih idola. Kada sam imao priliku da potpišem za Romu ili Juventus, odlučio sam da odem u prestonicu, jer je tamo igrao Frančesko Toti. Posle sam imao sreću da budem u timu sa Ronaldom Nazariom. Nikada nisam video napadača poput njega. Bio je apsolutno fantastičan i rešavao je utakmice. Da je imao karijeru bez povreda, dostigao bi nezamislive visine. To je bio pravi Ronaldo, ne Kristijano, koji je samo polovina onoga što je bio Ronaldo Fenomen - rekao je Kasano.

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