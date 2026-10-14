PRVI TRAMVAJ KRENUO PRE 134 GODINE: Od Kalemegdana do Slavije počela je istorija gradskog prevoza

BEOGRAD je 14. oktobra 1892. godine dobio prvu tramvajsku liniju, koja je povezivala Kalemegdan i Slaviju.

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Uvođenjem tramvajskog prevoza prestonica je napravila važan korak u razvoju gradskog saobraćaja, pridruživši se malobrojnim svetskim metropolama koje su već imale ovakav vid prevoza.

Ovakav način prevoza, pre Beograda, imali su samo London, Njujork, Pariz i Berlin.

Povodom jubileja, sindikat "Centar" GSP "Beograd" uputio je čestitke građanima i svim zaposlenim i naveo da to preduzeće više od veka predstavlja saobraćajnu kičmu grada.

Snagu preduzeća čine ljudi, od vozača i majstora, preko otpremnika i dispečera, do inženjera i svih ostalih koji svakodnevno drže sistem bezbednim i neometanim, rekao je predsednik sindikata Ivan Banković.

Ukazao je i na potrebu sistemskih ulaganja u same kapacitete preduzeća, ocenivši da bi za dugoročnu stabilnost i prevoz bila ključna brža obnova voznog parka, nabavka novih vozila za trolejbuski i tramvajski podsistem, kao i elektrobusova.

Konjska zaprega, karte od deset para i putnici koji su tramvaj zaustavljali mahanjem ruke

Prvi beogradski tramvaji bili su zanimljiv prizor na ulicama prestonice, a vožnja je imala pravila koja se danas teško mogu zamisliti.

Konjska zaprega saobraćala je na svakih desetak minuta, bez utvrđenih stajališta, pa su putnici zaustavljali tramvaj mahanjem ruke.

Karta je koštala deset para, ali su postojali i popusti: vojnici do čina narednika, deca do devet godina i putnici niži od jednog metra plaćali su polovinu cene, dok su najmlađi, koje su roditelji držali u krilu, putovali besplatno.

Posebne povlastice imali su i poštari, vatrogasci, policajci i opštinski službenici na službenom zadatku, uz uslov da u jednom vozilu ne budu više od četvorice.

(RT Balkan)

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