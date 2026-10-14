Fudbal

Briljira u Italiji: Bivši igrač Zvezde u timu kola Serije A

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 10. 2026. u 13:24

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Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde nastavio je da blista u Italiji.

Бриљира у Италији: Бивши играч Звезде у тиму кола Серије А

FOTO: Tanjug/Spada/LaPresse via AP

Može se reći da Nikola Krstović briljira u dresu Atalante. On se istakao u trijumfu nad Venecijom 3:1, postigao je dva gola uz asistenciju i tako bio najzaslužniji za pobedu svog tima. 

Tim kola Serije A izgleda ovako: Kaprile, Odental, Ramon, Nuno Tavares, Orsolini, De Brujne, Rabio, Ekelekamp, Noslin, Krstović, Osmajić.

Podsetimo, Krstović je karijeru započeo u Zeti, potom je obuka odres Crvene zvezde, nastupao je još za Grafičar, Dunajsku Stredu, Leče i Atalantu. 

Prošao je sve selekcije Crne Gore, od 2022. nastupa za seniorsku selekciju. 

U dresu Crvene zvezde odigrao je 22 utakmice, postigao je 2 pogotka. 

U seriji A je na 11 utakmica 31 put bio strelac, asistirao je 13 puta. 

U Crnogorskoj ligi bio je najubitačniji. Na 92 utakmice postigao je 37 golova, ali sve je izvesnije da će taj učinak u Italiji nadmašiti. 

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