Politika

KO ŽELI DA SE VRATI U VREME KADA JE MINIMALAC BIO 19.000, A PROSEČNA PLATA 38.000 DINARA – Neka glasa za "Studentsku listu"

В.Н.

14. 10. 2026. u 14:22

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EVO kako je Dejan Šoškić sistemski uništavao Srbiju po grafikonu i u brojkama, a kakva je situacija danas.

КО ЖЕЛИ ДА СЕ ВРАТИ У ВРЕМЕ КАДА ЈЕ МИНИМАЛАЦ БИО 19.000, А ПРОСЕЧНА ПЛАТА 38.000 ДИНАРА – Нека гласа за Студентску листу

R.Z./ATAImages

Grafikon pokazuje poređenja zarada u Srbiji iz perioda od 2010. do 2012. godine sa današnjim iznosima pokazuje značajan rast minimalne i prosečne plate u dinarima u vreme kada je u vreme kada je Dejan Šoškić obavljao funkciju guvernera Narodne banke Srbije.

 Crno na belo!

Foto: Printskrin

 

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