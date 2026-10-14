OGLASIO SE VUČIĆ: Poslušajte kako su Kurti i "Studentska lista" napravili pakleni plan protiv Srbije (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić govorio je o koalicionom dogovoru Aljbina Kurtija i političkim strankama iz centralne Srbije. Ne pada sneg da pokrije breg, već da svaka zver pokaže svoj trag. Poslušajte, molim vas, kako su Kurti i „Studentska lista“ napravili pakleni plan protiv Srbije, rekao je Vučić.

Foto: Printscreen

Posluštajte poruku Vučića u celosti:

- Poštovani građani, Sve što sam pomislio da će naši politički protivnici pokušati da izbegnu, verujem da bi im to bilo pametnije. Oni to nisu učinili. Hvala im.

Napravili su najvažniji dogovor, strateški dogovor, koalicioni dogovor sa Aljbinom Kurtijem i njemu poslušnim političkim strankama iz centralne Srbije. Naime, Aljbin Kurti je okupio predstavnike sve tri albanske partije, naredio im da idu u koalicije na izbore, a onda su oni ponudili svoja mesta u biračkim odborima širom Srbije, studentskoj listi.

- I možete da pogledate, od Subotice gde su predstavnici ZLF-a, kako se to zove, koji su studentski pokret, postali su posmatrači na izborima preko albanske liste Šaipa Kamberija i Aljbina Kurtija do Čačka i Stojana Markovića koji bi voleo da mu Šaip Kamberi, inače albanski ekstremista koji podržava ne samo secesiju Kosova već i to da se Srbi nazovu genocidnim narodom, dakle, odjedanput to su takvi izlivi ljubavi da je potpuno neverovatno.

- Nama ostaje sada samo da ljudima to pokažemo, da ljudi to vide, i da im bude jasno zašto su i Priština i Zagreb i Sarajevo i Podgorica tako zdušno od početka do dana današnjeg, a tek će podržavali studentsku listu.

- A nama, na znanje i pamet se, sestre Srpkinje, braćo Srbi, a i ostali građani Srbije, kome ćemo da damo poverenje 25. Ja sam ovde, kao što vidite u Jajincima, ove jabuke nisam stigao ni da oberem, a pogledajte koliko ruzmarina ima, tako da ću ovo sve da spremim i da donesem 25. u centralu stranke da zajednički proslavimo, a da nam ruzmarina nimalo ne manjka.