Fudbal

Zvezda i Švajcarci - 5:7:6

M.M.

14. 10. 2026. u 12:47

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Istorija kaže da su crveno-beli imali nekoliko važnih duela sa švajcarskim timovima

Звезда и Швајцарци - 5:7:6

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crvena zvezda u četvrtak od 18.45 časova igra meč 1. kola Lige konferencije protiv Lugana, a srpski šampion ima bogatu istoriju evropskih okršaja sa švajcarskim klubovima! Među najznačajnijim rezultatima izdvajaju se velike pobede nad Grashopersom, Jang bojsom i Lozanom. Ipak, bilo je i bolnih poraza, a posebno se pamte neizvesni dvomeči sa Jang bojsom i Ksamaksom.

Prema evidenciji UEFA, Zvezda je protiv švajcarskih klubova odigrala 18 utakmica, uz pet pobeda, sedam remija i šest poraza, kao i gol-razliku 29:21. To je nešto drugačiji bilans od zbirne tabele koja se često prenosi na drugim mestima, pa je važno razlikovati pojedinačne utakmice od ukupnog učinka.

Lozana – Zvezda pokazala napadačku moć

Prvi dvomeč koji se izdvaja odigrao se u sezoni 1972/73, kada se Crvena zvezda sastala sa Lozanom u Kupu UEFA.

U Beogradu su crveno-beli slavili sa ubedljivih 5:1, pokazavši veliku napadačku moć. Ipak, revanš u Švajcarskoj bio je mnogo neizvesniji, a Lozana je pobedila sa 3:2. Zvezda je tako prošla dalje sa ukupnih 7:4. Iako su Švajcarci uspeli da slave na svom terenu, prednost stečena u Beogradu bila je dovoljna da srpski klub nastavi evropsku avanturu.

Bazel – pobeda u Beogradu, poraz u Švajcarskoj

Crvena zvezda se sa Bazelom sastala u sezoni 1980/81, u okviru Kupa evropskih šampiona.

Prvi meč u Beogradu završen je pobedom crveno-belih od 2:0, što je bio odličan rezultat pred revanš. Međutim, Bazel je na svom terenu uzvratio trijumfom od 1:0. Zvezda je, uprkos porazu u gostima, prošla dalje ukupnim rezultatom 2:1. 

Bazel se ponovo našao na putu crveno-belih u sezoni 2005/06, kada su se sastali u grupnoj fazi Kupa UEFA. Zvezda je u Beogradu izgubila sa 1:2, što je bio još jedan težak izazov protiv ovog rivala.

Aarau – Zvezda sačuvala prednost

U sezoni 1985/86, u Kupu pobednika kupova, rival Crvene zvezde bio je švajcarski Aarau.

Prvi susret u Beogradu završen je pobedom domaćina od 2:0. Zvezda je tako stekla značajnu prednost pred revanš. U drugoj utakmici Aarau je pokušao da se vrati u dvomeč, ali je susret završen rezultatom 2:2. Crveno-beli su prošli dalje sa ukupnih 4:2.

Grashopers – jedna od najupečatljivijih evropskih priča

Jedan od najpoznatijih dvomeča Crvene zvezde sa švajcarskim klubovima odigran je u sezoni 1990/91, na putu ka osvajanju Kupa evropskih šampiona.

Protivnik je bio Grashopers iz Ciriha. Prvi meč u Beogradu završen je rezultatom 1:1, pa je odluka o prolasku pala u revanšu u Švajcarskoj.

Tamo je Zvezda odigrala jednu od svojih upečatljivijih evropskih utakmica i pobedila sa 4:1. Ukupnih 5:2 donelo je crveno-belima prolaz u narednu rundu, u sezoni koja će se završiti osvajanjem evropske titule.

Ta pobeda u Cirihu posebno se izdvaja jer je, prema podacima UEFA, dugo predstavljala jedini trijumf Zvezde na gostovanju švajcarskom klubu.

Ksamaks – dvomeč u kojem Zvezda nije pronašla put do gola

U sezoni 1995/96, u kvalifikacijama za Kup UEFA, Crvena zvezda se sastala sa Ksamaksom.

Prvi meč u Beogradu završen je pobedom švajcarskog predstavnika od 1:0. Crveno-beli su u revanšu morali da jure zaostatak, ali je utakmica završena bez golova.

Jang bojs – rival koji je više puta namučio crveno-bele

Najviše pažnje u novijoj istoriji privlače dueli sa Jang bojsom iz Berna. Ova dva kluba sastajala su se u više evropskih sezona, a njihovi međusobni susreti doneli su dosta neizvesnosti.

U kvalifikacijama za Ligu šampiona 2004. godine, prvi meč u Švajcarskoj završen je rezultatom 2:2. U revanšu u Beogradu Zvezda je odigrala sjajnu utakmicu i pobedila sa 3:0, čime je prošla dalje ukupnim rezultatom 5:2.

Novi okršaj sa Jang bojsom usledio je u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2019. godine. Prvi meč u Bernu završen je sa 2:2, dok je revanš u Beogradu doneo remi 1:1. Zvezda je prošla dalje zahvaljujući većem broju postignutih golova u gostima, prema tada važećim pravilima.

U grupnoj fazi Lige šampiona 2023/24, rivali su se ponovo sastali. Prva utakmica u Beogradu završena je rezultatom 2:2, dok je u revanšu Jang bojs slavio sa 2:0. Švajcarci su tako ostvarili pobedu u međusobnim duelima te sezone.

Poslednji od ovih susreta odigran je u januaru 2025. godine, kada je Zvezda u Bernu pobedila Jang bojs sa 1:0. Taj trijumf bio je važan podsetnik da crveno-beli mogu da slave i na gostovanju jednom od najpoznatijih švajcarskih klubova.

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