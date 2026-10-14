Zvezda i Švajcarci - 5:7:6
Istorija kaže da su crveno-beli imali nekoliko važnih duela sa švajcarskim timovima
Crvena zvezda u četvrtak od 18.45 časova igra meč 1. kola Lige konferencije protiv Lugana, a srpski šampion ima bogatu istoriju evropskih okršaja sa švajcarskim klubovima! Među najznačajnijim rezultatima izdvajaju se velike pobede nad Grashopersom, Jang bojsom i Lozanom. Ipak, bilo je i bolnih poraza, a posebno se pamte neizvesni dvomeči sa Jang bojsom i Ksamaksom.
Prema evidenciji UEFA, Zvezda je protiv švajcarskih klubova odigrala 18 utakmica, uz pet pobeda, sedam remija i šest poraza, kao i gol-razliku 29:21. To je nešto drugačiji bilans od zbirne tabele koja se često prenosi na drugim mestima, pa je važno razlikovati pojedinačne utakmice od ukupnog učinka.
Lozana – Zvezda pokazala napadačku moć
Prvi dvomeč koji se izdvaja odigrao se u sezoni 1972/73, kada se Crvena zvezda sastala sa Lozanom u Kupu UEFA.
U Beogradu su crveno-beli slavili sa ubedljivih 5:1, pokazavši veliku napadačku moć. Ipak, revanš u Švajcarskoj bio je mnogo neizvesniji, a Lozana je pobedila sa 3:2. Zvezda je tako prošla dalje sa ukupnih 7:4. Iako su Švajcarci uspeli da slave na svom terenu, prednost stečena u Beogradu bila je dovoljna da srpski klub nastavi evropsku avanturu.
Bazel – pobeda u Beogradu, poraz u Švajcarskoj
Crvena zvezda se sa Bazelom sastala u sezoni 1980/81, u okviru Kupa evropskih šampiona.
Prvi meč u Beogradu završen je pobedom crveno-belih od 2:0, što je bio odličan rezultat pred revanš. Međutim, Bazel je na svom terenu uzvratio trijumfom od 1:0. Zvezda je, uprkos porazu u gostima, prošla dalje ukupnim rezultatom 2:1.
Bazel se ponovo našao na putu crveno-belih u sezoni 2005/06, kada su se sastali u grupnoj fazi Kupa UEFA. Zvezda je u Beogradu izgubila sa 1:2, što je bio još jedan težak izazov protiv ovog rivala.
Aarau – Zvezda sačuvala prednost
U sezoni 1985/86, u Kupu pobednika kupova, rival Crvene zvezde bio je švajcarski Aarau.
Prvi susret u Beogradu završen je pobedom domaćina od 2:0. Zvezda je tako stekla značajnu prednost pred revanš. U drugoj utakmici Aarau je pokušao da se vrati u dvomeč, ali je susret završen rezultatom 2:2. Crveno-beli su prošli dalje sa ukupnih 4:2.
Grashopers – jedna od najupečatljivijih evropskih priča
Jedan od najpoznatijih dvomeča Crvene zvezde sa švajcarskim klubovima odigran je u sezoni 1990/91, na putu ka osvajanju Kupa evropskih šampiona.
Protivnik je bio Grashopers iz Ciriha. Prvi meč u Beogradu završen je rezultatom 1:1, pa je odluka o prolasku pala u revanšu u Švajcarskoj.
Tamo je Zvezda odigrala jednu od svojih upečatljivijih evropskih utakmica i pobedila sa 4:1. Ukupnih 5:2 donelo je crveno-belima prolaz u narednu rundu, u sezoni koja će se završiti osvajanjem evropske titule.
Ta pobeda u Cirihu posebno se izdvaja jer je, prema podacima UEFA, dugo predstavljala jedini trijumf Zvezde na gostovanju švajcarskom klubu.
Ksamaks – dvomeč u kojem Zvezda nije pronašla put do gola
U sezoni 1995/96, u kvalifikacijama za Kup UEFA, Crvena zvezda se sastala sa Ksamaksom.
Prvi meč u Beogradu završen je pobedom švajcarskog predstavnika od 1:0. Crveno-beli su u revanšu morali da jure zaostatak, ali je utakmica završena bez golova.
Jang bojs – rival koji je više puta namučio crveno-bele
Najviše pažnje u novijoj istoriji privlače dueli sa Jang bojsom iz Berna. Ova dva kluba sastajala su se u više evropskih sezona, a njihovi međusobni susreti doneli su dosta neizvesnosti.
U kvalifikacijama za Ligu šampiona 2004. godine, prvi meč u Švajcarskoj završen je rezultatom 2:2. U revanšu u Beogradu Zvezda je odigrala sjajnu utakmicu i pobedila sa 3:0, čime je prošla dalje ukupnim rezultatom 5:2.
Novi okršaj sa Jang bojsom usledio je u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2019. godine. Prvi meč u Bernu završen je sa 2:2, dok je revanš u Beogradu doneo remi 1:1. Zvezda je prošla dalje zahvaljujući većem broju postignutih golova u gostima, prema tada važećim pravilima.
U grupnoj fazi Lige šampiona 2023/24, rivali su se ponovo sastali. Prva utakmica u Beogradu završena je rezultatom 2:2, dok je u revanšu Jang bojs slavio sa 2:0. Švajcarci su tako ostvarili pobedu u međusobnim duelima te sezone.
Poslednji od ovih susreta odigran je u januaru 2025. godine, kada je Zvezda u Bernu pobedila Jang bojs sa 1:0. Taj trijumf bio je važan podsetnik da crveno-beli mogu da slave i na gostovanju jednom od najpoznatijih švajcarskih klubova.
Preporučujemo
Penjaroja otkrio uzroke poraza: Trener Partizana o ovome nije hteo da priča!
13. 10. 2026. u 23:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Ameri ne mogu da veruju: Jokić naveo najbolje košarkaše svih vremena, izostavio velika imena...
Nikola Jokić otkrio je koja četiri košarkaša bi se našla na njegovom zamišljenom "Maunt Rašmoru" najvećih igrača u istoriji košarke. Na listi centra Denver Nagetsa nalaze se Bil Rasel, Majkl Džordan, Vilt Čemberlen i Stef Kari.
13. 10. 2026. u 17:08
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)