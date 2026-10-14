SJAJNE VESTI ZA BEOGRAD: Uskoro će biti otvorena nova zgrada Hitne pomoći
POTPREDSEDNIK Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Mali obišao je 12. oktobra sa članom Predsedništva SNS Zlatiborom Lončarom zaposlene u kol centru Zavoda za urgentnu medicinu Beograd (Hitna pomoć) i rekao da će za 6 do 7 dana biti otvoren novi objekat Hitne pomoći koji će imati oko 8.000 kvadratnih metara.
- Rešili smo da obiđemo kol centar ovde u Hitnoj pomoći u Beogradu. Inače, ovo je stari objekat, a već koliko za šest-sedam dana biće završen i otvoren potpuno novi objekat, sa negde od oko 8.000 kvadrata. Na taj način ćemo se konačno na pravi način odužiti onima koji su zaposleni ovde i koji rade veoma odgovoran i važan posao - rekao je Siniša Mali za Tanjug.
Dodao je da zaposleni u tom kol centru rade 24 sata dnevno tokom cele godine i na raspolaganju su celom gradu.
- Nekome se radni dan završi u ovo vreme, možda i malo ranije, ali njima se radni dan ne završava. Rade celu noć, rade ceo dan, rade kako bi građanima Beograda bili na raspolaganju - rekao je Mali.
On je zaposlenima zahvalio za taj rad i u svoje i u Lončarevo ime- Mi ćemo se truditi, kao što je Aleksandar Vučić i najavio, da u naredne tri godine, sa 1,3 milijarde evra ulaganja, završimo, rekonstruišemo i sredimo zdravstvene centre po celoj Srbiji, jer su građani Srbije zaslužili da imaju najbolje i najsavremenije zdravstvene centre, najbolju moguću opremu, ali s druge strane i zaposleni u tim ustanovama su zaslužili da imaju najbolje moguće uslove za rad - rekao je Mali.
Dodao je da je to deo plana "Srbija 2027 - skok u budućnost", kao i plana "Srbija 2030".
Mali je ukazao da će Srbija naredne godine za Specijalizovanu svetsku izložba Ekspo 2027, koja će se održati u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, imati i 15 novih sanitetskih vozila u Hitnoj pomoći, koja će nakon toga ostati na raspolaganju Beogradu i Srbiji.
- To su stvari koje menjaju Srbiju, to su stvari koje menjaju naš zdravstveni sistem i to su stvari koje pokazuju koliko Srbija napreduje - rekao je Mali.
Naveo je da ga raduje kada vidi da Srbija napreduje i menja se na bolje i kada vidi zadovoljne zaposlne.
Mali i Lončar su najpre na parkingu Hitne pomoći obišli dežurnu sanitetsku ekipu, a potom i zaposlene u kol centru Hitne pomoći sa kojima su razgovarali o izazovu rada tokom noći i noćnog nespavanja. Takođe, Mali i Lončar su zaposlenima doneli kafu i večeru, i poželeli im da imaju što manje poziva i posla.
(Blic)
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