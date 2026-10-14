Hapšenja i istraga

VELIKA AKCIJA POLICIJE: Uhapšena jedna osoba - nađeni "škorpion", revolveri, 300 komada municije (FOTO)

З. У.

14. 10. 2026. u 14:29

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POLICIJSKI službenici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa policijskim službenicima Službe za kriminalističko obaveštajni rad, Odeljenje za posebne akcije, PU za grad Beograd, a po nalogu Trećeg OJT u Beogradu i saradnji sa VJT u Beogradu izvršili su pretresanje stana i drugih prostorija uhapsili su Ismaila Sabriju (52) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, nošenje, držanje i promet oružja i eksplozivnih materija.

ВЕЛИКА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ: Ухапшена једна особа - нађени шкорпион, револвери, 300 комада муниције (ФОТО)

Foto: Deposit/ londondeposit/ zeferli@gmail.com

Prilikom pretresanja porodične kuće, pronađeni su: 

- 1 automatski pištolj "škorpion" u kožnoj vojnoj futroli,

- ⁠4 pištolja,
- ⁠2 revolvera,
- ⁠ukupno 293 komada municije različitog kalibra (od čega je 26 komada puščane municije),
- ⁠2 navlake za pištolj (deo vatrenog oružja),
- ⁠više pištoljskih okvira,
- ⁠1 lična karta i 1 vozačka dozvola Holandije izdata na ime Leusink Hendrik rođen 26.02.2004. godine, koji su se nalazili upakovani sa revolverom u pletenoj rukavici,
- ⁠1 samostrel,
- ⁠1 signalni pištolj sa pripadajućom municijom,
- ⁠više komada starog/trofejnog oružja.

Foto: Фото: МУП

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Osumnjičenom je doneto rešenje o zadržavanju do 48 sati i isti će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, nošenje, držanje i promet oružja i eksplozivnih materija.

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PO nalogu Javnog tužilaštva za organizovani krimninal pripadnici UKP, SBPOK u saradnji sa pripadnicima UKP – Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za opservacije, Odeljenja za posebne akcije i Odeljenja za kriminalističku analitiku, Uprave za tehniku, PU za Grad Beograd, PU - Požarevca, Novog Sada, Žandarmerije, SAJ i BIA, uhapšeno je sedam pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje ubistva Milana Stokovića na području Požarevca (koji je na današnji dan prošle godine otet) i Živka Bakića na teritoriji grada Beograda, koje je izvršeno u januaru 2026. godine.

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