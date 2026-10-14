VELIKA AKCIJA POLICIJE: Uhapšena jedna osoba - nađeni "škorpion", revolveri, 300 komada municije (FOTO)
POLICIJSKI službenici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa policijskim službenicima Službe za kriminalističko obaveštajni rad, Odeljenje za posebne akcije, PU za grad Beograd, a po nalogu Trećeg OJT u Beogradu i saradnji sa VJT u Beogradu izvršili su pretresanje stana i drugih prostorija uhapsili su Ismaila Sabriju (52) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, nošenje, držanje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Prilikom pretresanja porodične kuće, pronađeni su:
- 1 automatski pištolj "škorpion" u kožnoj vojnoj futroli,
- 2 revolvera,
- ukupno 293 komada municije različitog kalibra (od čega je 26 komada puščane municije),
- 2 navlake za pištolj (deo vatrenog oružja),
- više pištoljskih okvira,
- 1 lična karta i 1 vozačka dozvola Holandije izdata na ime Leusink Hendrik rođen 26.02.2004. godine, koji su se nalazili upakovani sa revolverom u pletenoj rukavici,
- 1 samostrel,
- 1 signalni pištolj sa pripadajućom municijom,
- više komada starog/trofejnog oružja.
Osumnjičenom je doneto rešenje o zadržavanju do 48 sati i isti će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, nošenje, držanje i promet oružja i eksplozivnih materija.
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