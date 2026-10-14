VELIKA AKCIJA POLICIJE: Uhapšena jedna osoba - nađeni "škorpion", revolveri, 300 komada municije (FOTO)

PO nalogu Javnog tužilaštva za organizovani krimninal pripadnici UKP, SBPOK u saradnji sa pripadnicima UKP – Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za opservacije, Odeljenja za posebne akcije i Odeljenja za kriminalističku analitiku, Uprave za tehniku, PU za Grad Beograd, PU - Požarevca, Novog Sada, Žandarmerije, SAJ i BIA, uhapšeno je sedam pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje ubistva Milana Stokovića na području Požarevca (koji je na današnji dan prošle godine otet) i Živka Bakića na teritoriji grada Beograda, koje je izvršeno u januaru 2026. godine.