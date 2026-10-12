Ana Ivanović uživa posle Švajnija: Srpkinja zaludela sve fotkama u bikiniju (FOTO)

Vikend je iskoristila za druženje sa prijateljicama

Foto: Instagram printskrin/anaivanovic

Ana Ivanović još jednom je pokazala da i godinama nakon završetka profesionalne teniske karijere privlači pažnju gde god da se pojavi.

Bivša srpska teniserka uživa još jednom je pokazala da joj prija "novi život" posle razvoda sa Bastijanom Švajnštajgerom, a ovog vikenda je uživala u luksuznom odmoru u Italiji, gde je vreme provodila u društvu prijateljica. Fotografije sa ovog putovanja privukle su pažnju ljubitelja sporta, ali i onih koji prate njen život van teniskog terena.

Posebno se izdvojila fotografija na kojoj Ana pozira u belom bikiniju, a njeno izdanje izazvalo je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Nekadašnja šampionka Rolan Garosa poznata je po elegantnom stilu, a i nakon povlačenja iz profesionalnog tenisa ostala je veoma popularna među navijačima širom sveta.

Ivanovićeva je tokom blistave karijere stigla do prvog mesta na WTA listi, dok je 2008. godine osvojila Rolan Garos, što je najveći uspeh u njenoj karijeri. U decembru 2016. odlučila je da završi profesionalnu tenisku karijeru.

Foto: Instagram printskrin/anaivanovic