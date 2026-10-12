Janik Siner povukao potez očajnika!
Najbolji teniser planete, Janik Siner, nalazi se u najtežoj situaciji u svojoj karijeri, zbog čega je bio primoran na radikalan i očajnički korak kako bi spasao predstojeću sezonu!
Nakon što je zbog teške povrede desnog kolena bio prisiljen da prevremeno stavi tačku na ovu godinu, Italijan je posegao za poslednjom slamkom spasa kako bi izbegao odlazak pod nož.
Siner je u potpunoj tajnosti povukao potez očajnika i u svoj medicinski tim hitno uvrstio Hansa-Vilhelma Šenhubera, legendarnog nemačkog ortopeda i čoveka koji je poznat po tome što vrhunske sportiste vraća iz "mrtvih" kada svi drugi dignu ruke.
Situacija u taboru prvog reketa sveta je alarmantna. Upala desnog kolena ne popušta, a odlazak na operacioni sto za Sinera bi značio samo jedno, višemesečnu pauzu i definitivan gubitak šanse da brani titulu u Melburnu.
Upravo zato, angažovanje Šenhubera je viđeno kao potez očajnika kojim se pokušava sledeće:
Isključiva primena konzervativnih i alternativnih terapija kako bi se po svaku cenu izbegao hirurški zahvat. Hitna sanacija upalnog procesa pod nadzorom čoveka koji je spasavao karijere najvećih sportskih zvezda. Šok-tretmani koji bi omogućili Italijanu da se pojavi na Australijan openu, iako su šanse u ovom trenutku minimalne.
Naredne nedelje biće ključne za Janika Sinera. Ovaj iznenadni potez jasno pokazuje da je panika u njegovom timu ogromna, a teniski svet sa strepnjom iščekuje konačnu dijagnozu koja će odrediti sudbinu najboljeg igrača sveta.
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