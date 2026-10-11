Politika

"JEDINI PRAVI PUT JE NAŠ SRPSKI PUT": Moćna poruka u novom spotu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" (VIDEO)

В.Н.

11. 10. 2026. u 11:14

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NOSILAC Liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" podelio je na mrežama novi spot liste broj 1.

ЈЕДИНИ ПРАВИ ПУТ ЈЕ НАШ СРПСКИ ПУТ: Моћна порука у новом споту листе Александар Вучић - Уједињена Србија (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instgaram

- Jedini pravi put je naš srpski put - stoji u opisu.

„Znaš pravi put?“, pita Vučić vozača, koji priznaje da nije siguran. Vučić mu potom poručuje: „25. oktobra, nastavite napred“, a na pitanje otkud on u njihovom automobilu odgovara da je tu da pomogne jer vidi da porodica nije sigurna kojim putem Srbija treba da ide.

Tokom razgovora članovi porodice razmatraju različite pravce, a Vučić ukazuje na izazove i posledice pojedinih izbora, pominjući odnose sa Rusijom i Kinom, ali i Evropom i Amerikom.

Pogledajte i sami kako izgleda i koje su ključne poruke Vučića srpskom narodu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

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