"JEDINI PRAVI PUT JE NAŠ SRPSKI PUT": Moćna poruka u novom spotu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" (VIDEO)
NOSILAC Liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" podelio je na mrežama novi spot liste broj 1.
- Jedini pravi put je naš srpski put - stoji u opisu.
„Znaš pravi put?“, pita Vučić vozača, koji priznaje da nije siguran. Vučić mu potom poručuje: „25. oktobra, nastavite napred“, a na pitanje otkud on u njihovom automobilu odgovara da je tu da pomogne jer vidi da porodica nije sigurna kojim putem Srbija treba da ide.
Tokom razgovora članovi porodice razmatraju različite pravce, a Vučić ukazuje na izazove i posledice pojedinih izbora, pominjući odnose sa Rusijom i Kinom, ali i Evropom i Amerikom.
Pogledajte i sami kako izgleda i koje su ključne poruke Vučića srpskom narodu.
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