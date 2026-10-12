Ispovest bivšeg igrača Partizana: Tražila me Zvezda, a završio sam u Humskoj! Đurić je 6 meseci mislio da sam Rus

Otkrio je i neverovatnu scenu koja ga je dovela do reprezentacije

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Karijera Vladimira Volkova mogla bi bez problema da posluži kao scenario za uzbudljiv film. Nekadašnji levi bek Partizana i reprezentativac Crne Gore bio je gost popularnog fudbalskog podkasta „Wish & Goal“, gde je kod voditelja Nebojše Viškovića i Gojka Andrijaševića otkrio niz neverovatnih i do sada manje poznatih detalja iz svoje bogate karijere.

Pre nego što je obukao crno-beli dres i sa Partizanom osvojio tri šampionske titule, Volkov je blistao u moldavskom Šerifu. Partije u Evropi skrenule su pažnju brojnih klubova, a malo je nedostajalo da završi na suprotnoj strani Topčiderskog brda.

- Posle sjajnih igara u Šerifu imao sam ponudu Bazela, koji je tada vodio Torsten Fink. Međutim, gazda Šerifa me je previše voleo kao igrača i bukvalno je odbio milion i po evra jer nije želeo da me proda. U isto vreme pojavila se i Crvena zvezda. Robert Prosinečki me je gledao kad smo sa Šerifom izbacili Dinamo na Maksimiru, gde sam dao gol, pratio me kroz Ligu Evrope i insistirao da dođem na Marakanu. Međutim, Zvezda je u tom trenutku bila u velikim finansijskim problemima, doveli su već drugog beka i sve je ostalo samo na novinskim napisima - priseća se Volkov.

Nezadovoljan što nije pušten u inostranstvo, ušao je u sukob sa upravom Šerifa i prebačen je u drugi tim.

- Tri meseca sam trenirao sa klincima od 15-16 godina. Tada se javio Partizan, iskoristio moju situaciju i pred istek ugovora me kupio za samo 150.000 evra.

Dolazak u Humsku obeležila je i komična epizoda sa tadašnjim predsednikom kluba Draganom Đurićem.

- Kad sam dolazio u Partizan, Đura je pola godine mislio da sam Rus! On se stvarno nije šalio, čovek je bio ubeđen da sam stranac. Tek posle šest meseci je saznao da sam ja dečko odavde, iz Beograda - kroz smeh ispričao je Volkov.

Jedna od najzanimljivijih tema bila je i njegova reprezentativna odiseja. Iako je kasnije postao stub odbrane Crne Gore, prvi poziv stigao je od Dejana Savićevića, ali se tada umešala viša sila.

- Zvao me je Albert Nađ dok sam bio u kolima za Novi Sad i rekao: „Vladimire, zvao je Dejan Savićević, pita da li bi igrao za Crnu Goru?“ Kažem ja: „Bratska zemlja, ali nemam ja nikakve veze s tim.“ Ipak, razmislim, posavetujem se sa roditeljima i prelomim — prihvatam. Međutim, čim se to pročulo, u Srbiji je nastala uzbuna. Odmah sastanak u klubu, vrh Partizana mi govori: „Ne možeš za Crnu Goru, moraš za Srbiju, mi ti garantujemo da ćeš biti pozivan dok smo mi tu.“ Meni je srce svakako bilo uz Srbiju, mada sam znao da su na mojoj poziciji tada bili neprikosnoveni Kolarov iz Mančester Sitija i Tošić iz Bešiktaša.

Epilog je bio poznat — poziv tadašnjeg selektora Vladimira Petrovića Pižona i turneja u Meksiku i Hondurasu.

- Otišao sam na tu turneju, odigrao prijateljske utakmice, svi smo odigrali loše zbog puta i vremenske razlike i — više me niko nikada nije pozvao. Prolazilo je vreme, shvatio sam šta se desilo. Sećam se da mi je tadašnji cimer Vladimir Stojković rekao: „Ma, zajebao si se, brate, trebalo je da odeš u Crnu Goru.“

A onda se sudbina umešala na najneverovatniji mogući način — na skijanju na Kopaoniku.

- Otišao sam na zimsku pauzu na Kopaonik, Savo Milošević mi je sredio smeštaj u hotelu. Ja ulazim na vrata, a sa njih izlazi — Branko Brnović, tadašnji selektor Crne Gore! Ja mu kažem: „Dobar dan, selektore“, on me gleda, ne prepoznaje me. Kažem: „Vladimir Volkov.“ Kad je on skočio: „Eee, gde si, Vlado, šteta što nisi došao kod nas...“ Ja mu tada kažem da sam čuo da po pravilima FIFA, ukoliko su u pitanju bile samo prijateljske utakmice, postoji šansa da promenim sportsko državljanstvo. Dodao sam: „Ako sad odlučite, neću se predomisliti pa makar više nikad ne igrao fudbal.“ Oni su u Savezu sve proverili, pozvali me i vrlo brzo sam debitovao za Crnu Goru. Na kraju sam odigrao 17 utakmica i to mi je bio jedan od najlepših perioda u karijeri — zaključio je Volkov.