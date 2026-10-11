DOMINACIJA KINESKINJE U PEKINGU: DŽeng u meču za trofej pobedila šampionku Rolan Garosa
VELIKU uspeh Kineskinje koja je osvojila šestu titulu u karijeri.
Ćinven Dženg nije došla na turniru u Peking kao favorit, ali završila ga je sa trofejom u rukama. Zanimljivo ona je iz kola u kolo igrala sve bolje.
U finlu je savladala šampionku Rolan Garosa Miru Andrejevu sa 7:5, 6:4 i tako poslala rivalkama poruku da se vratila na najveću scenu, s obzirom na to da je svojevremeno bila četvrta na VTA listi.
Ova 24-godišnjakinja je prva Kineskinja koja je osvojila ovaj turnir od 2004. godine kad se on vratio u kalendar.
Dženg je na putu do trofeja pobedila Han Ši, Anu Kalinskaju, Mari Buzkovu, Alinu Čaraevu, Elinu Svitolinu, Elis Mertens i Miru Andrejevu.
Šampionka Olimpijskih igara iz Pariza 2024. godine je na ovaj turnir došla kao 54. teniserka sveta i ostvarila je skok od čak 31 pozicije, pa će na novoj listi biti na 23. mestu.
BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića
Preporučujemo
Zvezda stala iza Rijere i odluke da kazni Kataija: Nijedan igrač nije iznad kluba
11. 10. 2026. u 13:47
Miljenik Grobara jasan: Đerdan Šaćiri je vrhunska klasa
11. 10. 2026. u 11:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Bliži se NBA "kat": Večiti vrebaju pojačanja, evo na koja imena treba obratiti pažnju
Završni potezi NBA klubova pred početak nove sezone mogli bi da utiču i na planove Partizana i Crvene zvezde, koji nastavljaju da razmatraju mogućnosti za dodatno jačanje svojih ekipa
10. 10. 2026. u 18:27
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)