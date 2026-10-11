Tenis

DOMINACIJA KINESKINJE U PEKINGU: DŽeng u meču za trofej pobedila šampionku Rolan Garosa

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

11. 10. 2026. u 16:24

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VELIKU uspeh Kineskinje koja je osvojila šestu titulu u karijeri.

ДОМИНАЦИЈА КИНЕСКИЊЕ У ПЕКИНГУ: Џенг у мечу за трофеј победила шампионку Ролан Гароса

FOTO: Greg Baker / AFP / Profimedia

Ćinven Dženg nije došla na turniru u Peking kao favorit, ali završila ga je sa trofejom u rukama. Zanimljivo ona je iz kola u kolo igrala sve bolje.

U finlu je savladala šampionku Rolan Garosa Miru Andrejevu sa 7:5, 6:4 i tako poslala rivalkama poruku da se vratila na najveću scenu, s obzirom na to da je svojevremeno bila četvrta na VTA listi.

Ova 24-godišnjakinja je prva Kineskinja koja je osvojila ovaj turnir od 2004. godine kad se on vratio u kalendar. 

Dženg je na putu do trofeja pobedila Han Ši, Anu Kalinskaju, Mari Buzkovu, Alinu Čaraevu, Elinu Svitolinu, Elis Mertens i Miru Andrejevu.

Šampionka Olimpijskih igara iz Pariza 2024. godine je na ovaj turnir došla kao 54. teniserka sveta i ostvarila je skok od čak 31 pozicije, pa će na novoj listi biti na 23. mestu.

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