Ekonomija

STIŽE STALNA NOVČANA POMOĆ ZA OVU GRUPU GRAĐANA: Evo koji su uslovi i šta vam je potrebno od dokumenata

Marta Stojanović

12. 10. 2026. u 14:14

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SEKRETARIJAT za socijalnu zaštitu saopštio je danas da roditelji trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca mogu podneti zahtev i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć koja je predviđena Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite Grada Beograda.

СТИЖЕ СТАЛНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ОВУ ГРУПУ ГРАЂАНА: Ево који су услови и шта вам је потребно од докумената

Profimedia

Zahtev i potrebna dokumentacija podnose se u opštinskom odeljenju Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu prema mestu prebivališta iz lične karte, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Potrebna dokumentacija: očitana lična karta podnosioca zahteva, izvod iz matične knjige rođenih za svu decu (pribavlja se službenim putem), potvrda o prijavi prebivališta za svu decu (pribavlja se službenim putem), za decu školskog uzrasta potvrda škole o redovnom školovanju i broj tekućeg računa podnosioca zahteva.

Visina pomoći zavisi od uzrasta dece na sledeći način: roditelji dece predškolskog uzrasta dobijaju jednu prosečnu zaradu u Beogradu, roditelji dece osnovaca dobijaju dve prosečne zarade u Beogradu i roditelji dece srednjoškolaca dobijaju tri prosečne zarade isplaćene u Beogradu.

Na ime isplate prava za stalnu novčanu pomoć roditeljima trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanca za 2025. godinu broj ukupnih isplaćenih rešenja je 112, u ukupnom iznosu od 26.543.591, navodi se u saopštenju.

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