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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

В.М.

12. 10. 2026. u 07:19

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог понедељка

Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

SINGAPUR PREMIJER LIGA

13.30 Hougang junajted - Balestijer kalsa 1 (sa 2.50 na 2.05)

INDIJA SUPERLIGA

16.00 Nortist junajted - Mohun bagan UG 0-2 (sa 2.15 na 1.95)

GRČKA SUPERLIGA

17.00 PAOK - Kalamata GG (sa 2.50 na 2.05)

SERIJA A

18.30 Atalanta - Venecija 1 (sa 1.60 na 1.50)

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