Nakon Aleksandra Kataija, Rijera odstranio još dvojicu iz Crvene zvezde
BURNO je baš na Marakani!
Trener Crvene zvezde Albert Rijera suspendovao je Aleksandra Kataija zabranom igranja dve utakmice, a nakon njega Španac je odstranio još dvojicu članova tima.
Naime, kondicioni treneri Nikola Perišić i Marko Vasiljević više neće biti deo stručnog štaba, piše "Mocart sport".
Obojica su bili tu pod komandom Vladana Milojevića i Dejana Stankovića.
Bili su pomoćnici njihovih komesara za fizičku pripremu, Ivana Vučetića i Frederika Panončinija.
Perišić je zaposlen u Zvezdi od 2020, a pre toga je radio u omladinskoj školi kao deo stručnog štaba Nikole Puače.
Vasiljević je bio u klubu takođe od 2020. godine, a od stručnjaka za kondiciju sada je tu još samo Nikola Todorić.
Crvena zvezda naredni meč igra sa Luganom u Ligi konferencije, u četvrtak od 18.45.
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