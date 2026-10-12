Nakon Aleksandra Kataija, Rijera odstranio još dvojicu iz Crvene zvezde

BURNO je baš na Marakani!

FOTO: FK Crvena zvezda

Trener Crvene zvezde Albert Rijera suspendovao je Aleksandra Kataija zabranom igranja dve utakmice, a nakon njega Španac je odstranio još dvojicu članova tima.

Naime, kondicioni treneri Nikola Perišić i Marko Vasiljević više neće biti deo stručnog štaba, piše "Mocart sport".

Obojica su bili tu pod komandom Vladana Milojevića i Dejana Stankovića.

Bili su pomoćnici njihovih komesara za fizičku pripremu, Ivana Vučetića i Frederika Panončinija.

Perišić je zaposlen u Zvezdi od 2020, a pre toga je radio u omladinskoj školi kao deo stručnog štaba Nikole Puače.

Vasiljević je bio u klubu takođe od 2020. godine, a od stručnjaka za kondiciju sada je tu još samo Nikola Todorić.

Crvena zvezda naredni meč igra sa Luganom u Ligi konferencije, u četvrtak od 18.45.