Fudbal

Nakon Aleksandra Kataija, Rijera odstranio još dvojicu iz Crvene zvezde

М.П.

12. 10. 2026. u 10:12 >> 10:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BURNO je baš na Marakani!

Након Александра Катаија, Ријера одстранио још двојицу из Црвене звезде

FOTO: FK Crvena zvezda

Trener Crvene zvezde Albert Rijera suspendovao je Aleksandra Kataija zabranom igranja dve utakmice, a nakon njega Španac je odstranio još dvojicu članova tima. 

Naime, kondicioni treneri Nikola Perišić i Marko Vasiljević više neće biti deo stručnog štaba, piše "Mocart sport".

Obojica su bili tu pod komandom Vladana Milojevića i Dejana Stankovića.

Bili su pomoćnici njihovih komesara za fizičku pripremu, Ivana Vučetića i Frederika Panončinija.

Perišić je zaposlen u Zvezdi od 2020, a pre toga je radio u omladinskoj školi kao deo stručnog štaba Nikole Puače.

Vasiljević je bio u klubu takođe od 2020. godine, a od stručnjaka za kondiciju sada je tu još samo Nikola Todorić.

Crvena zvezda naredni meč igra sa Luganom u Ligi konferencije, u četvrtak od 18.45.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Kobni susret čoveka i tigra - Preskočio ogradu zoo-vrta

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Kobni susret čoveka i tigra - Preskočio ogradu zoo-vrta