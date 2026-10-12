DABAR IZAZVAO OPŠTI KOLAPS: Pregrizao kablove i ostavio 1.600 korisnika bez struje u BiH

NEOBIČAN incident dogodio se na području Prnjavora i Stanara, gde je čak 1.600 korisnika ostalo bez električne energije, a uzrok velikog kvara, prema informacijama iz "Elektrokrajine", bio je – dabar.

Foto: Telekom Srbija

Kako su saopštili iz ovog preduzeća, životinja je oštetila podzemne električne kablove na dalekovodu "Štrpci", zbog čega je došlo do prekida u snabdevanju električnom energijom.

Kvar je nastao u nedelju, 11. oktobra, oko 21:30 časova, kada je dabar, prema navodima "Elektrokrajine", pregrizao svih šest podzemnih kablova na deonici dalekovoda koja prolazi ispod autoputa Banja Luka – Doboj.

Zbog ovog incidenta bez struje su ostali korisnici od prnjavorskog naselja Štrpci pa sve do sela Brestovo i Mitrovići na području opštine Stanari.

Iz "Elektrokrajine" navode da su njihove terenske ekipe angažovane na sanaciji kvara, ali da je reč o složenom zahvatu koji zahteva dodatnu mehanizaciju.

- Za zamenu podzemnih kablova neophodan je angažman teške građevinske mehanizacije, što usporava dinamiku otklanjanja kvara i ponovne uspostave urednog snabdevanja električnom energijom - saopštili su iz ovog preduzeća.

Dodaju da radnici ulažu napore kako bi kvar bio što pre otklonjen i kako bi se uspostavilo redovno snabdevanje električnom energijom.

- Molimo sve korisnike koji se napajaju sa dalekovoda "Štrpci" za strpljenje i razumevanje - poručili su iz "Elektrokrajine".

Za sada nije precizirano kada će svi korisnici ponovo dobiti struju.

Ovaj neobičan slučaj pokazuje kako i divlje životinje mogu izazvati ozbiljne probleme na elektroenergetskoj infrastrukturi, a u ovom slučaju posledice je osetilo čak 1.600 korisnika.

(Blic)

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