Politika

"NIČEMU NE MOGU DA ODOLIM": Siniša Mali posetio porodicu Davidović (VIDEO)

В.Н.

12. 10. 2026. u 13:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SINIŠA Mali posetio je porodicu Davidović koji su mu pripremili veliko iznenađenje.

НИЧЕМУ НЕ МОГУ ДА ОДОЛИМ: Синиша Мали посетио породицу Давидовић (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Kad domaćini "preteraju" sa količinom hrane, a sve je ukusno, pa ničemu ne mogu da odolim. Hvala porodici Davidović na gostoprimstvu - navodi se u objavi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

„KO IH JE PODRŽAVAO? UKLJUČUJUĆI I VAS, GOSPOĐO BEĆKOVIĆ!“: Sve prštalo u „Utisku nedelje“ kada se povela priča o izbornom porazu!
Politika

0 0

„KO IH JE PODRŽAVAO? UKLJUČUJUĆI I VAS, GOSPOĐO BEĆKOVIĆ!“: Sve prštalo u „Utisku nedelje“ kada se povela priča o izbornom porazu!

DA li su oni koji su mesecima predstavljali studentsku listu kao jedinu snagu sposobnu da pobedi na izborima sada počeli da traže krivce za eventualni neuspeh? Upravo to pitanje otvoreno je tokom emisije „Utisak nedelje“, u kojoj je lider Nove Demokratske stranke Srbije i nosilac liste „Autentična desnica“ Miloš Jovanović žestoko odgovorio voditeljki Olji Bećković i analitičaru Dušanu Milenkoviću.

12. 10. 2026. u 13:14

JASMINA PAUNOVIĆ: Osećam se iskorišćeno i zloupotrebljeno, drago mi je što nisam na Studentskoj listi
Politika

0 0

JASMINA PAUNOVIĆ: Osećam se iskorišćeno i zloupotrebljeno, drago mi je što nisam na "Studentskoj listi"

NEKADAŠNjA javna tužiteljka Jasmina Paunović, jedna od javnih ličnosti koje su otvoreno podržavale studentske proteste, izjavila je, gostujući u podkastu „Slavija info”, da se posle načina na koji je eliminisana iz razmatranja za Studentsku listu oseća iskorišćeno i zloupotrebljeno. Ona je otkrila da je dobila dokument od 24 strane, u kojem su, kako tvrdi, iznete brojne neistine o njoj, bez ijednog konkretnog dokaza.

12. 10. 2026. u 12:49

Politika
Tenis
Fudbal
Kraj muka za 5 znakova: Od ponedeljka kreće preokret - 12. oktobar donosi olakšanje

Kraj muka za 5 znakova: Od ponedeljka kreće preokret - 12. oktobar donosi olakšanje