AU, ŠTA URADI! Nikola Jokić poslao brutalnu poruku Amerima
Svet košarke je u neverici, a nova NBA sezona još nije ni zvanično počela!
Nikola Jokić je u pripremnom meču protiv Čikago Bulsa pokazao da je već u zastrašujućem MVP modu, predvodeći Denver do pobede rezultatom 133:128.
Srpski centar je ubacio u petu brzinu i stavio do znanja svima preko bare da jedva čeka zvaničan start. Za svega 26 minuta na parketu, Jokić je izluđivao odbranu Čikaga, delio lekcije u svom stilu i zabeležio tripl-dabl učinak: 22 poena, 11 skokova i 10 asistencija!
Nagetsi su se ovim trijumfom uspešno revanširali za prethodni poraz od Jute, a Somborac je proveo na terenu taman toliko vremena koliko mu je bilo potrebno da se zagreje i namesti ruku.
Pored Jokića, u ekipi Denvera izuzetno raspoložen je bio i Eron Gordon sa 25 poena, Kameron Džonson je dodao 15, dok su po 13 ubacili Džamal Marej i Džulijan Stroter.
Ipak, potez večeri bila je nova maestralna asistencija srpskog asa preko celog terena, koja je ekspresno zapalila društvene mreže i ostavila navijače bez daha.
Prva zvanična utakmica Denvera zakazana je za 23. oktobar protiv Oklahoma Siti Tandera, a sudeći po ovome rivalima se ne piše dobro.
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