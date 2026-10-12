AU, ŠTA URADI! Nikola Jokić poslao brutalnu poruku Amerima

Svet košarke je u neverici, a nova NBA sezona još nije ni zvanično počela!

FOTO: Tanjug/AP/Matt Krohn

Nikola Jokić je u pripremnom meču protiv Čikago Bulsa pokazao da je već u zastrašujućem MVP modu, predvodeći Denver do pobede rezultatom 133:128.

Srpski centar je ubacio u petu brzinu i stavio do znanja svima preko bare da jedva čeka zvaničan start. Za svega 26 minuta na parketu, Jokić je izluđivao odbranu Čikaga, delio lekcije u svom stilu i zabeležio tripl-dabl učinak: 22 poena, 11 skokova i 10 asistencija!

Nagetsi su se ovim trijumfom uspešno revanširali za prethodni poraz od Jute, a Somborac je proveo na terenu taman toliko vremena koliko mu je bilo potrebno da se zagreje i namesti ruku.

Pored Jokića, u ekipi Denvera izuzetno raspoložen je bio i Eron Gordon sa 25 poena, Kameron Džonson je dodao 15, dok su po 13 ubacili Džamal Marej i Džulijan Stroter.

Ipak, potez večeri bila je nova maestralna asistencija srpskog asa preko celog terena, koja je ekspresno zapalila društvene mreže i ostavila navijače bez daha.

Prva zvanična utakmica Denvera zakazana je za 23. oktobar protiv Oklahoma Siti Tandera, a sudeći po ovome rivalima se ne piše dobro.

