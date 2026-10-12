„KO IH JE PODRŽAVAO? UKLJUČUJUĆI I VAS, GOSPOĐO BEĆKOVIĆ!“: Sve prštalo u „Utisku nedelje“ kada se povela priča o izbornom porazu!

DA li su oni koji su mesecima predstavljali studentsku listu kao jedinu snagu sposobnu da pobedi na izborima sada počeli da traže krivce za eventualni neuspeh? Upravo to pitanje otvoreno je tokom emisije „Utisak nedelje“, u kojoj je lider Nove Demokratske stranke Srbije i nosilac liste „Autentična desnica“ Miloš Jovanović žestoko odgovorio voditeljki Olji Bećković i analitičaru Dušanu Milenkoviću.

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Jovanović nije pristao na tezu da bi političke stranke koje samostalno izlaze na izbore trebalo da snose odgovornost ukoliko 25. oktobra ne dođe do promene vlasti. Naprotiv, podsetio je ko je tražio izbore, ko je odbijao razgovore o zajedničkom nastupu i ko je tvrdio da može samostalno da pobedi.

A onda je poručio da bi upravo oni koji su donosili takve odluke, kao i oni koji su ih podržavali, trebalo najpre da se pogledaju u ogledalo.

Milenkoviću poručio da se bavi propagandom, a ne činjenicama

Prvi na udaru Jovanovićeve kritike našao se analitičar Dušan Milenković, čija je istraživanja i političke zaključke lider Novog DSS-a otvoreno doveo u pitanje.

– Što se vaših istraživanja tiče, gospodine Milenkoviću, sa tim vašim istraživanjima nećete se hleba najesti! – odbrusio je Jovanović.

https://t.co/2ROSl9lfxs — nista od saradnje (@rekapitulacija) October 12, 2026

Zatim se osvrnuo na Milenkovićev tekst objavljen u „Savremenoj politici“, u kojem je kao primer političkog objedinjavanja opozicije navedena Mađarska.

– Ja sam čitao pažljivo, vi ste nedavno napisali u „Savremenoj politici“, i vi završavate tekst i pozivate se na primer Mađarske, i kažete: „Tamo su svi podržali Tisu“ i dalje nastavljate da je to ostvarilo ubedljivu pobedu Tise, dok je jedina stranka opozicije koja je odlučila da ostane u trci uprkos lošim rejtinzima u istraživanjima završila na oko jedan odsto. Ali, recimo, postoji još jedna stranka koja je bila opozicija, koja je izašla na izbore i uzela 5,83 odsto, njihova desničarska stranka „Pokret Naša otadžbina“. Što znači ipak da se više bavite propagandom nego činjenicama – rekao je Jovanović.

Time je direktno osporio način na koji se primer mađarskih izbora koristi kao argument protiv samostalnog izlaska pojedinih opozicionih stranaka na izbore u Srbiji.

Bećkovićeva pitala za odgovornost, Jovanović uzvratio: Tendenciozno pitanje!

Rasprava se dodatno zaoštrila kada je Olja Bećković upitala Jovanovića da li će snositi odgovornost ukoliko njegova lista ne pređe izborni cenzus, a ne dođe do promene vlasti.

Jovanović je burno reagovao, ocenivši da je samo pitanje tendenciozno.

– Sa zadovoljstvom ću vam odgovoriti, nemate predstavu s kolikim zadovoljstvom, jer je to toliko tendenciozno pitanje koje odbijam u startu. Dakle, da, kada bi se to hipotetički desilo, a ne može ni u pretpostavci da se desi da ne pređemo cenzus, ja ću svoju odgovornost prema stranci i koaliciji kojoj pripadam, i ljudima koji nas podržavaju, naravno, odgovaraću i preduzeću sve one mere koje se preduzimaju – rekao je Jovanović.

Međutim, kada je voditeljka insistirala na tome da je odgovornost šira od eventualnog neuspeha njegove stranke, usledio je odgovor koji je otvorio suštinu sukoba unutar opozicionog biračkog tela.

– Za ovu širu odgovornost koju vi pominjete, inače pričate defetistički, ja nemam tu vrstu defetizma u sebi, ali hajde da uzmemo kao pretpostavku: ne dođe do promene 25. oktobra. Ja sam najmanje odgovoran za tako nešto. Prvo se, ljudi, pogledajte svi u ogledalo i odgovorite na neka pitanja – poručio je Jovanović.

Ko je tražio izbore bez promene uslova, a ko odbio jednu kolonu?

Usledila je serija pitanja kojima je Jovanović praktično preokrenuo raspravu o odgovornosti.

Umesto da prihvati ulogu potencijalnog krivca za izborni neuspeh, podsetio je da su drugi politički akteri insistirali na izborima, najavljivali pobedu i odbacivali ideju zajedničkog nastupa opozicije.

– Ajmo iskreno: ko je tražio izbore bez promene uslova? Ja ili neko drugi? Neko drugi. Ko je rekao da će na takvim izborima dobiti režim? Ja ili ti drugi? Ko je rekao: idemo samostalno, nećemo jednu kolonu svih opozicionih aktera? Ja ili neko drugi? Ja sam je predložio više puta javno. Odbijena je glatko. Ko ih je u svemu tome podržavao? Ja ili neko drugi, uključujući i vas, gospođo Bećković. To je zamena teze. Znači, nakon svega toga, da vi kažete: „Ako slučajno ne bude uspeha, krivi su, ne znam, Miloš Jovanović“. Ne pristajem, jer nije tačno – bio je izričit lider Novog DSS-a.

Posebno je značajno što je Jovanović među onima koji su podržavali takvu političku strategiju direktno pomenuo i Olju Bećković.

Time je rasprava izašla iz okvira običnog televizijskog sučeljavanja i otvorila pitanje uloge javnih ličnosti i medija u stvaranju očekivanja o izbornoj pobedi studentske liste.

„Sad smo mi jedini sveta krava“ – Jovanović o odbijanju razgovora

Jovanović se nije zaustavio na tome.

U nastavku je kritikovao političku isključivost i odbijanje razgovora sa drugim opozicionim akterima, dovodeći u pitanje logiku po kojoj se odgovornost za eventualni neuspeh unapred prebacuje na one koji nisu pristali na takvu strategiju.

– Onda stanete svi pred ogledalo i kažete: pa da nismo malo pogrešili u traženju izbora bez promene uslova? Pa da nismo možda malo pogrešili kad smo rekli: nećemo ni s kim da razgovaramo, sad smo mi jedini sveta krava? Ljudi, na to ne pristajem, i to ne prihvatam – rekao je Jovanović.

Potom je upozorio na ono što smatra sve izraženijim izbegavanjem političke odgovornosti.

– To je sad inače postalo pitanje, to je krajnje nekorektno, i vrlo je što je postao srpski običaj koji mene užasno nervira, bežanje od odgovornosti. Znate, držite lopove. E, nismo mi krivi, kriv je neko drugi. Ljudi, neće to da prođe, niti može da prođe, niti treba da prođe tako nešto. Znači, ja sam tu potpuno jasan – zaključio je Jovanović.

Da li se krivci za izborni neuspeh traže pre izbora?

Ovaj nastup Miloša Jovanovića dolazi u trenutku kada se približavaju parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar, a pitanje odnosa studentske liste i tradicionalnih opozicionih stranaka postaje sve izraženije.

Njegove poruke pokazuju da unutar političkog bloka koji se protivi aktuelnoj vlasti ne postoji saglasnost ni o izbornoj strategiji, ni o tome ko bi trebalo da preuzme odgovornost ukoliko najavljivana pobeda izostane.

Jovanović je, međutim, otvorio još jedno pitanje: kako oni koji su odbijali zajednički nastup, insistirali na sopstvenoj političkoj strategiji i najavljivali pobedu sada mogu unapred da traže odgovornost od drugih?

(24sedam)