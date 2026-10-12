POZNATI PAROVI KUPA SRBIJE! Zvezda i Partizan gostuju, Voša favorit, težak posao za Čuku...
Žreb se održao u Sportskom centru FSS.
Parovi prve runde, odnosno šesnaestine finala Kupa Srbije, određeni su danas, pošto se izvlačenje obavilo u Staroj Pazovi.
Klubovi su bili podeljeni u dve grupe, a prvu činilo je 16 ekipa iz Superlige u sezoni 2025/26: Crvena zvezda, Vojvodina, Partizan, Železničar, Novi Pazar, OFK Beograd, Radnik, Čukarički, IMT, Radnički (N), Mladost (L), Radnički (K), TSC, Javor, Spartak i Napredak.
U drugoj grupi se nalazilo 11 timova iz Prve lige Srbije za takmičarsku 2025/26, kao i pet klubova pobednika u predtakmičenju. To su Zemun, Mačva, Voždovac, Dubočica, Loznica, Vršac, Jedinstvo (Ub), Smederevo, Borac (Č), Grafičar, Tekstilac, Teleoptik, Sloven, Jedinstvo (K), Budućnost (Va) i FAP.
OVO SU IZVUČENI PAROVI
Jedinstvo (K) - Javor
Dubočica - Radnički (N)
Teleoptik - Mladost (L)
Voždovac - Novi Pazar
FAP - Spartak
Zemun - Radnički (K)
OFK Vršac - OFK Beograd
Tekstilac - Železničar
Jedinstvo Ub - Crvena zvezda
Mačva - Napredak
Grafičar - IMT
Vojvodina - Sloven
Borac (Č) - Radnik
Budućnost (Va) - Partizan
Smederevo - TSC
Loznica - Čukarički
Utakmice ove faze biće odigrane 28. oktobra, dok su dueli osmine finala planirani za 2. decembar.
Finale Kupa Srbije predviđeno je za 12. maj naredne godine, a pehar brani Crvena zvezda.
UŽIVO
14.12 Žreb je završen.
14.11 Na kraju, Smederevo će dočekati TSC, a Loznica ekipu Čukaričkog.
14.10 Partizan će gostovati u Valjevu protiv Budućnosti Krušik.
14.09 Čačanski Borac odmeriće snage sa Radnikom iz Surdulice.
14.08 Fudbaleri Vojvodine tražiće prolaz dalje protiv Slovena iz Rume.
14.07 Šabačka Mačva igraće protiv Napretka, dok će Grafičar na megdan IMT-u.
14.06. Naredni par čine OFK Vršac - OFK Beograd, zatim slede Tekstilac - Železničar i Jedinstvo Ub - Crvena zvezda.
14.05 FAP iz Priboja dobio je Spartak iz Subotice, a Zemun će odmeriti snage sa Radničkim iz Kragujevca.
14.04 Treći par su Teleoptik i lučanska Mladost, a potom su izvučeni Voždovac i Novi Pazar.
14.03 Prvi par čine Jedinstvo Kruševac i Javor iz Ivanjice. Drugi par su Dubočica - Radnički Niš.
14.02 Parove će izvlačiti selektorka ženske fudbalske reprezentacije Lidija Stojkanović i kapiten Violeta Slović.
14.00 Član takmičarske komisije FSS Darko Bradonjić objasnio je propozicije i sistem žrebanja.
13.50 Dobar dan i dobrodošli na lajv-prenos žreba za Kup Srbije.
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