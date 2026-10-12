Košarka

Preti mu kazna zatvora! Bivši igrač Žalgirisa u velikom problemu

Filip Milošević

12. 10. 2026. u 14:13

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Nekadašnji košarkaš Žalgirisa, Ker Krisa, mogao bi da dobije zatvorsku kaznu u trajanju od dve godine.

Прети му казна затвора! Бивши играч Жалгириса у великом проблему

Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

FBI je priveo Estonca u julu mesecu, a povod za hapšenje je „učešće u prevari“, a procene su da su žrtve gubile između 750.000 i dva miliona dolara.

Iako je prvobitno nagovešteno da je moguća zatvorska kazna za ovo delo od 50 do 60 godina, od početka je bilo jasno da nekadašnji reprezentativac Estonije neće dobiti takvu drakonsku kaznu, a „The Athletic“ navodi da ga gotovo izvesno čeka dvogodišnja robija.

Krisa je na prvom saslušanju rekao da se ne oseća krivim, pa je priznanjem krivice u ponedeljak izbegao veću zatvorsku kaznu, a nastavak suđenja zakazan je za 22. decembar.

Krisa (190 cm, 86 kg) je počeo karijeru u rodnom Tartuu odakle je 2017. prešao u Bamberg. Ipak, proveo je tu sezonu na pozajmici u Baunahu, a iz Nemačke je 2018. prešao u Žalgiris.

Nije se naigrao noseći dres litvanskog velikana i veći deo tog angažmana proveo je igrajući za drugi tim.

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