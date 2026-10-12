Preti mu kazna zatvora! Bivši igrač Žalgirisa u velikom problemu
Nekadašnji košarkaš Žalgirisa, Ker Krisa, mogao bi da dobije zatvorsku kaznu u trajanju od dve godine.
FBI je priveo Estonca u julu mesecu, a povod za hapšenje je „učešće u prevari“, a procene su da su žrtve gubile između 750.000 i dva miliona dolara.
Iako je prvobitno nagovešteno da je moguća zatvorska kazna za ovo delo od 50 do 60 godina, od početka je bilo jasno da nekadašnji reprezentativac Estonije neće dobiti takvu drakonsku kaznu, a „The Athletic“ navodi da ga gotovo izvesno čeka dvogodišnja robija.
Krisa je na prvom saslušanju rekao da se ne oseća krivim, pa je priznanjem krivice u ponedeljak izbegao veću zatvorsku kaznu, a nastavak suđenja zakazan je za 22. decembar.
Krisa (190 cm, 86 kg) je počeo karijeru u rodnom Tartuu odakle je 2017. prešao u Bamberg. Ipak, proveo je tu sezonu na pozajmici u Baunahu, a iz Nemačke je 2018. prešao u Žalgiris.
Nije se naigrao noseći dres litvanskog velikana i veći deo tog angažmana proveo je igrajući za drugi tim.
Preporučujemo
Vlasnik Panatinaikosa ne odustaje od Jokića
12. 10. 2026. u 13:04
Jokan ne paniči posle lošeg debija: Nije trenutak za vikanje i razbijanje...
12. 10. 2026. u 12:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Neugodno gostovanje za Njukasl: Svrakama neće biti lako na "Bilding sosajeti areni"
ŠESTO kolo Premijer lige zatvara duel Koventrija i Njukaslka koji se sastaju večeras od 21.00 na "Bilding sosajeti areni".
12. 10. 2026. u 10:54
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)