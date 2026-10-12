JASMINA PAUNOVIĆ: Osećam se iskorišćeno i zloupotrebljeno, drago mi je što nisam na "Studentskoj listi"

NEKADAŠNjA javna tužiteljka Jasmina Paunović, jedna od javnih ličnosti koje su otvoreno podržavale studentske proteste, izjavila je, gostujući u podkastu „Slavija info”, da se posle načina na koji je eliminisana iz razmatranja za Studentsku listu oseća iskorišćeno i zloupotrebljeno. Ona je otkrila da je dobila dokument od 24 strane, u kojem su, kako tvrdi, iznete brojne neistine o njoj, bez ijednog konkretnog dokaza.

Foto: Printskrin TV Prva

Govoreći o odnosu studentskog pokreta prema javnim ličnostima koje su ga podržavale od početka, Paunovićeva je ocenila da su upravo ti ljudi svojim imenom, ugledom i javnim nastupima pomogli njegovom afirmisanju, da bi potom bili sklonjeni kada je došlo vreme za sastavljanje izborne liste.

- Svi ti ljudi sa integritetom, imenom i prezimenom, upravo oni koji su se legitimno i javno, bez ikakvih skrupula oglašavali i podržavali studente, kao da su im utrli put, oni došli, a ove sklonili. Tako izgleda. Pa onda prosto jeste, osećate se malo i zloupotrebljeno - rekla je Paunovićeva. prenosi Politika.

Ona je ispričala da je neposredno pre postupka takozvanog vetiranja kandidata elektronskom poštom dobila dokument sa obrazloženjem zbog čega bi trebalo da bude uklonjena iz razmatranja za Studentsku listu. Prema njenim rečima, sadržaj tog dokumenta bio je toliko sporan da je ostala zapanjena.

- Dobijem ja taj mejl, ja sam bila zaprepašćena količinom neistine u tome što oni zovu argumenti - navela je nekadašnja tužiteljka.

Kao jedan od primera navela je tvrdnju da njena stručnost navodno nije dovoljna, jer tokom karijere nije napredovala u tužilačkoj službi, već je u penziju otišla iz Višeg javnog tužilaštva.

- Meni se stavlja na teret od strane studenata da sam ja toliko stručna, je l’, ja bih onda napredovala u službi, ne bih otišla u penziju iz Višeg javnog tužilaštva - ispričala je Paunovićeva, naglašavajući da za takvu ocenu nisu bili priloženi nikakvi dokazi.

- Nema argumenata! Oni su nabacali... To što sam vam rekla je za mene bilo najstrašnije, najporažavajuće. Tad sam kroz tu njihovu formulaciju videla da se oni ne bave suštinom - istakla je ona.

Posebno je kritikovala način na koji su, prema njenom svedočenju, formulisane optužbe protiv kandidata, ukazujući da se od ljudi očekivalo da se brane od tvrdnji koje prethodno nisu bile dokazane.

- Ako vi tvrdite nešto za nekog, vi morate to da dokumentujete. Vi morate da kažete: 'To tvrdimo zbog toga i toga.' Ne, oni su – ili već neko umesto njih, ja ne znam zaista, nisam bila s njima u tom delu u kontaktu – ili neko umesto njih tvrdi negativne činjenice, a negativne činjenice se nikad ne mogu dokazati - objasnila je Paunovićeva.

Među navodima koji su se našli u dokumentu, kako je otkrila, bila je i tvrdnja da je bliska sa vlasnikom televizije Pink Željkom Mitrovićem, što je kategorički demantovala.

- Onda kako sam ja prijatelj sa Željkom Mitrovićem. Ne samo prijatelj nego smo kućni prijatelji! Pazite, čoveka u životu videla nisam! - rekla je Paunovićeva.

Na pitanje voditelja šta je navedeno kao dokaz takvih tvrdnji, odgovorila je: „Nema dokaza, o tome vam i pričam!”

Ona je dodala da joj je stavljano na teret i navodno članstvo, odnosno osnivačka uloga u organizaciji ProGlas, što je takođe odbacila.

- Onda, da sam član ProGlasa, odnosno osnivač ProGlasa. Pazite, osnivač... član ProGlasa. Nema veze sa mnom - kazala je ona.

Prema njenim rečima, spisak ovakvih navoda prostirao se na čak 24 strane, dok je za rektora univerziteta, kako je navela, sačinjen još obimniji dokument, od 35 do 36 strana.

- Znači, oni su nabrojali taksativno, a da nijedan dokaz za to nema. I toga ima, ima, ima na 24 strane. Rektor je bio malo jači, njemu je na 35–6 strana. Znači, nema argumenata, iako se to zove argumentacija. To su neki sofizmi, da ih nazovem, neke laži, neistine - rekla je Paunovićeva.

Najozbiljniji deo njenog svedočenja odnosi se na sumnju da su u proces odlučivanja o kandidatima mogle da se umešaju interesne grupe i pojedinci koji nisu javno predstavljeni kao donosioci odluka. Paunovićeva nije tvrdila da raspolaže dokazima o njihovom učešću, ali je jasno poručila da u takvom političkom projektu ne želi da učestvuje.

- I ako su dozvolili da se među redove infiltriraju neke interesne grupe, neki ljudi iz senke, onda mi je drago što nisam na toj listi, iskreno da vam kažem. I u tom slučaju se osećam iskorišćenom, zloupotrebljenom - zaključila je Jasmina Paunović.

(24 Sedam)