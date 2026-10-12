PESKOV OTKRIO ŠTA TRAMP TRAŽI OD ZELENSKOG: Ili će preuzeti odgovornost ili će Ukrajina dobiti novog lidera
VLADIMIR Zelenski ne pokazuje volju da zaustavi sukob, zbog čega predsednik Bele kuće Donald Tramp kaže da je Ukrajini potreban novi lider, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za Sputnjik.
- Tramp je rekao da veruje da je vreme za novog predsednika. Zašto? Zato što ukrajinski predsednik mora da donese veoma važne i veoma teške odluke da bi zaustavio ovaj rat. Ili Zelenski preuzima ovu odgovornost i pokazuje političku volju, ili ne - naglasio je on.
Ranije je portparol Kremlja rekao za Sputnjik da je za Moskvu važno da neko u kijevskom režimu pokaže volju da prizna realnost na terenu i radi na mirnom rešenju.
Prethodno je Tramp rekao da Zelenski treba da održi izbore.
Američki predsednik ga je optužio da ignoriše zahteve Vašingtona da ne napada ruske rafinerije nafte i rekao da Ukrajini treba novi lider koji može da postigne dogovor. Mandat Zelenskog je istekao 20. maja 2024.
Glasanje je potom otkazano, pozivajući se na vojno stanje i opštu mobilizaciju.
(Sputnjik)
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