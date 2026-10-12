Teniski svet u neverici! Izgubio od Novaka Đokovića, pa bi sada da menja pravila

Australijski teniser Aleks de Minor podigao je ogromnu prašinu u sportskoj javnosti svojim najnovijim izjavama nakon nastupa na mastersu u Šangaju.

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Nakon što je doživeo poraz od najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića, u finalu turnira u Pekingu, Australijanca su mnogi već videli na dužoj pauzi zbog povrede mišića. Ipak, on se ekspresno vratio na teren, ali umesto o svojoj igri, odlučio je da priča o revolucionarnim promenama koje bi mogle potpuno da izmene dinamiku "belog sporta".

De Minor je kao glavni problem označio tempo igre i odugovlačenje mečeva, a njegov predlog direktno udara na ustaljenu rutinu koju mnogi teniseri, uključujući i samog Đokovića, koriste pre početka poena.

- Već dugo to govoram, a jedna od stvari koju bih lično uveo jeste pravilo da igrač ima samo jedno izbacivanje loptice. Dakle, čim izbaciš lopticu, moraš da serviraš, bez obzira na sve. Ako odlučiš da ne serviraš, to je greška. To je još jedan način da se spreči ono što igrači ponekad rade – kada se spremaju da serviraju, ali loše izbace lopticu, mogu ponovo da započnu celu rutinu. Zato mislim da bi i to bilo dobro uvesti."



Pored ovoga, De Minor se založio i za strogo ograničavanje vremena između prvog i drugog servisa, kako bi se sprečilo da igrači "kradu" sekunde i remete ritam protivnika.

Navijači širom sveta su ove komentare dočekali sa nevericom, tumačeći ih kao indirektan napad na Novakovu čuvenu rutinu tapkanja loptice, zbog čega su društvene mreže bukvalno eksplodirale od komentara.