Košarka

Real dominantno do Jedinstvene lige Srbije

Танјуг

12. 10. 2026. u 14:05

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Juniori KK Real iz Beograda dominantno su izborili plasman u Jedinstvenu ligu Srbije sa maksimalne tri pobede na finalnom kvalifikacionom turniru u Nišu.

Реал доминантно до Јединствене лиге Србије

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Ekipa koja je deo Akademije proslavljenog srpskog reprezentativca Milana Gurovića savladala je Dunav (97:91), Metalac iz Valjeva (90:60) i Niš (111:94).

Real su "košgeterski" predvodili MVP Praise Čijoke, zatim Viktor Jakšić, Trifun Spasojević, Balša Perović i Džef Litumba, dok se posebno istakao Nikola Milosavljević - sjajnom odbranom i konstantnom statistikom sa prosekom od sedam poena i pet skokova.

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