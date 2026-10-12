Real dominantno do Jedinstvene lige Srbije
Juniori KK Real iz Beograda dominantno su izborili plasman u Jedinstvenu ligu Srbije sa maksimalne tri pobede na finalnom kvalifikacionom turniru u Nišu.
Ekipa koja je deo Akademije proslavljenog srpskog reprezentativca Milana Gurovića savladala je Dunav (97:91), Metalac iz Valjeva (90:60) i Niš (111:94).
Real su "košgeterski" predvodili MVP Praise Čijoke, zatim Viktor Jakšić, Trifun Spasojević, Balša Perović i Džef Litumba, dok se posebno istakao Nikola Milosavljević - sjajnom odbranom i konstantnom statistikom sa prosekom od sedam poena i pet skokova.
Preporučujemo
Legendarni Srbin je zgrožen!
12. 10. 2026. u 08:05
OVO ĆE IZAZVATI HAOS! Ceo Balkan na nogama zbog sramnog skandala u Albaniji
12. 10. 2026. u 07:00 >> 10:14
Umro Davor Katić
12. 10. 2026. u 06:33 >> 06:59
Kakva panika! Najbolji igrač se povredio pred Crvenu zvezdu
12. 10. 2026. u 06:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Bliži se NBA "kat": Večiti vrebaju pojačanja, evo na koja imena treba obratiti pažnju
Završni potezi NBA klubova pred početak nove sezone mogli bi da utiču i na planove Partizana i Crvene zvezde, koji nastavljaju da razmatraju mogućnosti za dodatno jačanje svojih ekipa
10. 10. 2026. u 18:27
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)