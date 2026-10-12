Partizan saznao važne vesti nakon pobede nad Novim Pazarom
Poznato je kada će Partizan odigrati meč u Nišu protiv Radničkog koji je trebao biti na programu još u avgustu, ali je zbog obaveza crno-belih u Evropi - odložen.
Odložena utakmica četvrtog kola Superlige Srbije u Nišu između Radničkog i Partizana biće odigrana 28. oktobra.
Na zahtev beogradskih crno-belih zbog obaveza u kvalifikacijama za Ligu konferencije, meč četvrte runde domaćeg šampionata sa niškim Radničkim je pomeren za drugi termin. Novi termin je pronađen i Partizan će gostovati u Nišu 28. oktobra, kada počinje i prva runda (šesnaestina finala) takmičenja u Kupu Srbije.
Crno-beli i Nišlije će u roku od mesec dana dva puta biti rivali, pošto će ,,Parni valjak“ u Humskoj (planiran meč za 28. ili 29. novembar) biti domaćin Radničkom.
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