OVO ĆE IZAZVATI HAOS! Ceo Balkan na nogama zbog sramnog skandala u Albaniji
Neviđeni skandal uzdrmao je regionalni fudbal i zapalio društvene mreže nakon što su se na velikom gradskom derbiju u Albaniji dogodile scene koje su zgrozile sportsku javnost!
Umesto da se priča o golovima i vrhunskom fudbalu, meč između Partizanija i Tirane ostaće upamćen po jezivoj političkoj provokaciji koja je bacila ogromnu mrlja na ovaj susret.
Sve je počelo neposredno pre samog sudijskog zvižduka, kada je na stadionu "Er Albanija" nastao potpuni murac. Domaći huligani, poznati pod nazivom "Gerilci", izveli su unapred pripremljenu koreografiju od koje su se mnogi naježili.
Preko cele tribine iza gola razvili su ogroman, zastrašujući transparent na kome je pisalo "Ushtria Çlirimtare".
Za one koji ne znaju, u pitanju je otvoreno slavljenje i veličanje ozloglašene terorističke organizacije Oslobodilačka vojska Kosova (OVK), koja je duboko povezana sa krvavim sukobima i ratom na Kosovu i Metohiji!
Ovaj bezočni čin momentalno je izazvao bes i oštre reakcije širom Balkana. Društvene mreže su bukvalno eksplodirale, a snimci ove političke diverzije na sportskoj areni šire se brzinom svetlosti.
Svi se pitaju samo jedno – kakva brutalna kazna sada čeka klub zbog ovog nedopustivog ispada svojih navijača?
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