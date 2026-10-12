Politika

AUUU, OVO JE POTOP BLOKADERA: Pobegli od gostovanja u Utisku nedelje, a onda se javio gledalac koji ih je zakucao za dno

В. Н.

12. 10. 2026. u 12:46

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Sinoćna emisija "Utisak nedelje" pretvorila se u potop i potpuni fijasko opozicije i blokaderske liste, kada je voditeljka Olja Bećković već na samom početku morala da pročita saopštenje u kojem predstavnici blokadera objašnjavaju zašto nisu smeli da se pojave u studiju.

АУУУ, ОВО ЈЕ ПОТОП БЛОКАДЕРА: Побегли од гостовања у Утиску недеље, а онда се јавио гледалац који их је закуцао за дно

Foto: Printskrin

- Ono što je jako važno, razume se da su večeras bili pozvani i predstavnici "Studentske liste", trebalo je da bude tu neko od njih večeras, trajali su ti pregovori tri dana i, nažalost, "Studentska lista" nije imala koga da pošalje večeras - izgovorila je Bećkovićeva, otkrivajući da blokaderi nemaju ni kadrove ni hrabrosti da izađu pred javnost.

Međutim, pravi hladan tuš za voditeljku usledio je kada su u program počeli da se javljaju nekadašnji učesnici blokada i protesta, koji su uživo u programu digli ruke od blokadera i priznali da je Aleksandar Vučić jedini ozbiljan državnik.

- Ja sam bio na skoro svim protestima od početka svega ovoga što se dešava u zemlji. Ali, iskreno da vam kažem, ja ne znam i ne verujem da ću glasati za Studentsku listu, jer uopšte mi nije jasno o čemu se ovde radi i uopšte mi se ne sviđa pravac kom oni idu. Malo sam zbunjen, iskreno da vam kažem - poručio je jedan od razočaranih građana.

Tačku na ovaj debakl stavio je naredni gledalac koji je direktno u lice Bećkovićevoj i celoj blokaderskoj javnosti izgovorio surovu istinu koja ih najviše boli:

- Opozicija nije dorasla Aleksandru Vučiću - rekao je on na zaprepašćenje voditeljke.

(24sedam)

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