Jokan ne paniči posle lošeg debija: Nije trenutak za vikanje i razbijanje...
Težak posao čeka srpskog stručnjaka u Švajcarskoj.
Neće po dobrom Slaviša Jokanović (58) pamtiti debi na klupi Bazela. Iskusni trener je ekipu preuzeo tokom minule reprezentativne pauze, ali očigledno da su problemi mnogo dublji nego što se u prvi mah činilo.
Nakon neprijatnog poraza u prijateljskom duelu od drugoligaša Vintertura (3:7), usledio je novi šamar u domaćem prvenstvu. Švajcarski velikan je doživeo debakl protiv novajlije i fenjeraša na tabelu Vaduca (0:3).
- Boli kada se na ovaj način izgubi prva utakmica. Posebno mi je žao navijača koji su putovali sa nama. Podržavali su nas od početka do kraja, uprkos rezultatu, ali mi smo igrali bojažljivo, bez energije. Ne mogu to da razumem - rekao je Jokanović.
Plavo-crveni su u očiglednoj krizi igre i rezultata, što pokazuje i tabela na kojoj zauzimaju tek sedmo mesto, sa 13 osvojenih bodoova iz deset odigranih utakmica.
- Igrali su bolje od nas i zaslužili su pobedu. Ovde je reč o borbi, jer smo izgubili 80 odsto duela. Mislio sam da ćemo posle nekoliko dana zajedničkog rada ostvariti pozitivan napredak, ali to očigledno nije bilo dovoljno. Naš nivo nije dovoljno dobar za ovu ligu - naglasio je Jokanović.
Svestan je čuveni as da su navijači nezadovoljni, razume i zvižduke, ali još ne diže paniku.
- Tokom karijere sam radio na mestima gde sam doživljavao potpuno drugačije stvari. Kratko sam tu i nije trenutak za vikanje u svlačionici i razbijanje svega oko sebe. Svi moramo da preuzmemo odgovornost i da nastavimo da radimo naporno - jasan je Jokanović.
Naredni meč Bazel će odigrati u petak protiv nižerazrednog Niona u Kupu Švajcarske.
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