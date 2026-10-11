DUŠAN VLAHOVIĆ ULAZI U ISTORIJU: Jedan statistički podatak govori da će Srbin zatresti mrežu

Bešiktaš će pokušati da se vrati na pobednički kolosek posle poraza od Amede uoči reprezentativne pauze. U nedelju na stadionu Tupraš "crno-beli" dočekuju Kodžaeli.

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Srpski reprezentativac Dušan Vlahović ima priliku da nastavi golgeterski niz i ispiše istoriju.

Srpski napadač je na prve tri prvenstvene utakmice postigao pet golova – po jedan protiv Fenerbahčea i Ameda, uz het-trik protiv Čoruma.

Zbog suspenzije je propustio duel sa Erzurumom, inače bi skor bio još veći, a rekord već oboren, ali sada će pokušati da postane prvi debitant u turskom prvenstvu koji je zatresao mrežu na četiri uzastopne utakmice.

Na putu mu stoji Kodžaelispor, među čijim stativama neće biti miljenika "grobara" i nekadašnji kapitena Partizana Aleksandra Jovanović, koji ima problema sa kolenom.

Bešiktaš je posle šest kola treći na tabeli sa 12 bodova, četiri manje od lidera Galatasaraja, koji je odigrao utakmicu više. Ekipa je postigla 14 golova, ali je uoči reprezentativne pauze poražena od Ameda sa 2:3, čime je prekinut niz od četiri pobede u svim takmičenjima.

Ipak, domaći teren uliva samopouzdanje crno-belima: ove sezone su na svom stadionu ostvarili sedam pobeda, uz 19 postignutih i samo tri primljena gola.

Kodžaelispor je u prethodnom kolu savladao Gazijantep sa 2:0 pa u Istanbul stiže sa nadom da može da iznenadi favorita. Odbrana mu je najveći adut, pošto je u šest prvenstvenih utakmica primila samo četiri gola, najmanje u ligi.

Međutim, sva četiri primljena pogotka stigla su na gostovanjima, što bi Vlahović i saigrači mogli da iskoriste. Gosti će pritom biti oslabljeni povredama više igrača.

TIP NOVOSTI: 1&Vlahović strelac (kvota 1,85)