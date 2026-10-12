OD PROGRAMA STUDENATA BLOKADERA OSTALA SAMO LAŽ Vučić raskrinkao simpatizere "studentske liste" pa poručio: "Srbija pobeđuje!" (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, objavio je na Instagramu video-snimak u kojem se osvrnuo na aktuelna politička dešavanja i optužbe koje su, kako navodi, izneli studenti blokaderi.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Od programa, ostala im je samo laž! Srbija pobeđuje! - poručio je Vučić uz objavljeni snimak.

Vučić je u obraćanju građanima otkrio da je deo dana proveo pripremajući govor i radeći na programskim temama koje planira da predstavi u Novom Sadu, Nišu i na drugim mestima.

- Neko mora da predstavi ozbiljan program, planove i ideje – poručio je Vučić.

Kako je naveo, tokom pripreme govora dobio je informacije da ga "studenti blokaderi" ponovo optužuju, ovog puta zbog navodnog korišćenja helikoptera za odlazak u Kragujevac i zloupotrebe državnih resursa.

Vučić je ove tvrdnje okarakterisao kao laži, oštro kritikujući svoje političke protivnike i poručujući da, umesto programa i konkretnih predloga, nude optužbe.

Šta je još Vučić rekao u svom obraćanju, zbog čega se osvrnuo na navode o putovanju u Kragujevac i kakvu je poruku poslao građanima Srbije – pogledajte u videu!