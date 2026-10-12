EKSTREMNO SLOŽENA OPERACIJA KOD URCULEIJA: Više od 60 ljudi pokušava da dopre do povređenog speleologa na Sardiniji (VIDEO)

ITALIJANSKI speleolog Luka Olmeto, ostao je zarobljen na dubini od 10 metara u pećini u planinama kod mesta Urculei u regionu Sardinije, a u toku je akcija njegovog spasavanja, prenose danas lokalni mediji.

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Spasioci sprovode složenu operaciju pokušavajući da dođu do njega, a desetine ljudi sa specijalnom opremom uključene su u akciju koja se opisuje kao posebno delikatna, preneo je portal Unione sarda.

Olmeto, 31-godišnji speleolog, od juče je zarobljen u pećini Goropedu, ispod gomile kamenja i ruševina, a nesreća se dogodila kada se, dok je istraživao unutrašnjost pećine sa svojom devojkom, potporni zid srušio, zarobivši ga unutar tunela.

Olmeto uspeva da komunicira sa spasiocima, ali situacija unutar pećine nije laka, a na licu mesta do kog je teško doći kopnenim vozilima, nalaze se pripadnici gorske službe spasavanja, 30 vatrogasaca i helikopter Ratnog vazduhoplovstva.

Specijalisti su očistili ulaz u tunel i počeli ručno da uklanjaju materijal koji ga je blokirao.

Kako se navodi, operacija spasavanja odvija se u izuzetno ograničenom okruženju, sa radnim prostorom od približno 1,5 sa 1,5 metara, koji karakterišu veoma nestabilni uslovi.

Dok nastavljaju sa iskopavanjem i uklanjanjem materijala, spasioci moraju da konsoliduju zidove postavljanjem potpornih dasaka kako bi sprečili dalje urušavanje i omogućili bezbedniji napredak.

Helikopter je stigao jutros da transportuje dodatni materijal i opremu potrebnu za obezbeđivanje područja, omogućavajući spasiocima da stignu do Olmeta i uklone zemlju i stene ispod kojih je zarobljen.

Pripadnici alpskog spasilačkog tima naveli su da operacija ostaje posebno složena i delikatna, kako zbog izuzetno ograničenog prostora, tako i zbog nestabilnosti materijala koji tehničari postepeno uklanjaju.