SNAŽNE PORUKE VUČIĆA IZ ZRENJANINA: Hoću da se vi pitate, da građani odlučuju, a ne plenumi i ne stranci!

ALEKSANDAR Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" danas je u poseti Zrenjaninu. Tamo se i obratio svim okupljenim građanima.

TV Informer

Obraćanje Vučića

Dočekan je numerom "Stavi ruzmarin ispod jastuka".

Vučić je i zapevao sa okupljenim narodom.

- Hvala vam na divnom dočeku - rekao je on i zahvalio se na tome od srca.

- Pred nama su važni, odlučujući izbori. Pokušali su da nam sruše državu, unište vrednosti da nam kažu da drugi s polja znaju bolje kako država treba da bude uređena, da unište porodicu, ali smo im se uspešno suprostavili. Molim vas da budemo odgovorni i da bez greške dovedemo do kraja ovu kamapnju u kojoj smo predstavljali ideje i u kojoj nikog nismo napadali i da ih pobedimo - rekao je Vučić.

Potom je saopštio nekoliko važnih stvari za Zrenjanin.

- Moraćemo još investitora u Zrenjanin i okolna mesta osim LingLonga. Nekoliko stvari smo ostali dužni... Put pored Orlovata i most na Tamišu i narednim danima krećemo da radimo. Ostali smo dužni, i najvažniji deo našeg plana je bolnica u Zrenjaninu. Ima MR malo malo ne radi ima angio sala pa svako malo ne radi i zato će doći novi MR aparat i angio sala - rekao je on.

Vučić je kazao i da će do 2028. biti gotova 24km puta Zrenjanin - Beograd, a do 2030. kompletno.

- Do Beograda za 35 minuta i nazad, i još kraće do Novog Sada. Ono što moramo da radimo i što je moj san su banatske pruge, važne zbog kargo saobraćaja ali i putničkog. Od Pančeva preko Zrenjanina, Novog Bečeja do Kikinde, pa do Subotice pa sve do Sombora, Bogojeva i Vrbas. Kada to uradimo, onda će Banat moći da procevta i infrastrukru u Banatu ćemo da promenimo. On je uvek zaostajao i zato ćemo mnogo novca da uložimo u ceo Banat, u sva 4 velika grada i Pančevo, Zrenjanin Kikindu i Vršac. Mi 25. biramo hoćemo li mi kao građani da upravljamo ovom zemljom ili neko spolja. Ako hoćete da upravlja neko spolja onda glasajte za plenume. Ne znate ni ko je kandidat za šta. Sve olinjali DOS-ovski kadrovi, koji su zemlju uništili, najkorumpiranije ljude su stvili na listu da nam objašnjavaju kako država treba da izgleda. Jesu mi našili neki račun u insotranstvu, nema jer sam vas verno služio i ako nas podržite verno ću vas i služitiu godinama koje su pred nama. Vama ću da služim ne strancima koji hoće da unište našu zemlju - jasan je Vučić.

Posebnu zahvalnost uputio je ženama koje su sačuvale ovu zemlju.

- Dragi penzioneri hvala vama na podrci sve ovo vreme. Penzije će da rastu i prate plate, palte će da rastu. Da bi rasle plate i penzije potrebna nam je stabilnost . Hoću da ih pobedimo sa pola milion glasova razlike, da bude ubedljivo i da možemo da uradimo sve ono što smo dogovorili... Sutra da dođu na vlast uveli bi sankcije Rusiji, priznali nezavisno Kosovo i zato ćute... Šta mislite zašto je Putin rekao da se nada da će Vučić biti premijer? Jer i on zna da govorim istinu... Hoću da se vi pitate da građani odlučuju, a ne plenumi i ne stranci - kazao je Vučić.

- Hoću da gradimo i povezujemo Srbiju... Napravio sam mnogo grešaka i izvinite zbog toga. Obećavam radiću marljivije i više trudiću se da ispravim greške da nam Srbija ostane stabilna i mirna. A ove što su hteli zemlju da nam sruše da pošaljemi u istoriju i brinemo o njima. Glas za našu listu je glas za svakog našeg omladinca i mladog čoveka koji možda ne razumeju da je voditi državu ozbiljna stvar. Nije za one koji nemaju nikakve odgovore. Posebno hvala na dočeku i da u nedelju 25.10. slavimo uz "Ruzmarin" i da cela Srbija slavi i da ih pobedimo ubedljivo, živeo Zrenjanin. Neka živi Banat naš. Mnogo vas volim, hvala beskrajno! - rekao je Vučić.

Za kraj je opet puštena numera Merime Njegomir "Stavi ruzmarin ispod jastuka".

"Za mene nema ništa lepše nego kada sam sa svojim narodom"

- Za mene nema ništa lepše nego kada sam sa svojim narodom. Vidimo se! - prethondo je najavio Vučić.